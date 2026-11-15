Drummeri i Journey largohet nga turneu për çështje shëndetësore
Deen Castronovo, bateristi legjendar i grupit rock Journey, është tërhequr nga turneu lamtumirës i tyre, “The Final Frontier”, për t'u fokusuar te çështje personale shëndetësore që kërkojnë vëmendjen e tij. Lajmi vjen pas një viti intensiv turnesh dhe dy raste kur u detyrua të largohej nga skena.
Castronovo, 62 vjeç, u detyrua të largohej nga skena gjatë shfaqjes së grupit në Boston të martën e shkuar. Ky incident ndodhi vetëm pak më shumë se një muaj pasi ai u shtrua në spital pas një emergjence mjekësore në mes të performancës në Tulsa, Oklahoma, më 8 tetor. Pas incidentit të parë, ai u kthye në skenë dy ditë më vonë, por u detyrua të largohej sërish gjatë shfaqjes në Boston.
Në një deklaratë të premten, grupi tha se Castronovo ka vendosur të tërhiqet pas një viti të gjatë turnesh dhe se ka mbështetjen e tyre të plotë. Ai falënderoi fansat për dashurinë dhe mirësinë që ka marrë.
Në vend të Castronovo-s, grupi i hitit “Don’t Stop Believin’” ka sjellë në formacion bateristin Steve Murphy, i cili ka bashkëpunuar më parë me emra si Alan Parsons Project dhe Trans-Siberian Orchestra. Murphy bëri debutimin e tij me grupin në Cleveland të enjten mbrëma,
Journey ka ende disa data të mbetura për turneun e tyre amerikan. Ata luajtën në Greenville, SC, të shtunën dhe do ta mbyllin turneun në ShBA në San Francisco më 28 nëntor. Turneu ishte shpallur fillimisht si lamtumirë, por së fundmi grupi la të kuptohet se nuk janë gati ta mbyllin përfundimisht. Më 2 nëntor, në Facebook, u shkrua se ajo që filloi si “The Final Frontier” tani ndihet më shumë si “The Long Goodbye”.