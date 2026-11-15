Jessica Chastain shkëlqen, por filmi 'Heartland' në Netflix s'ka shumë ritëm!
Jessica Chastain ka bërë një përpjekje të jashtëzakonshme për të nxjerrë emocionet nga një skenar i vakët në filmin “Heartland”, një film i Shana Feste. Në këtë film, ajo interpreton rolin e Misty Jones, një ish-yll i country rock-ut që detyrohet të kthehet në Nashville për të kërkuar mbesën e saj të zhdukur. Filmi, që duket si një neo-noir, fatkeqësisht, nuk ka aq emocione e intrigë sa duhet, edhe pse historia vjen nga një dashuri e qartë për muzikën country dhe qytetin e Nashville-it.
Në fillim, filmi duket interesant: Misty, një muzikante e ashpër dhe e shpëlarë, gjendet mbi një varr, duke varrosur me lot qenin e saj dhe duke kërcënuar fqinjin që e vrau. Kjo skenë, edhe pse s'ka lidhje me vijën kryesore të ngjarjes, e pikturon Mistyn si një kafshë të zënë në qoshe, pa asgjë e askënd. Frigoriferi i saj është bosh, përveç një çmimi Grammy të harruar, të cilin e ruan aty për siguri – një detaj qesharak që tregon diçka nga jeta e saj. Por shpejt, kjo bëhet gjuha e zakonshme e filmit, me shkrepje të panumërta fotosh e dokumentesh për të montuar një mister, kur mbesa e Mistyt, Charlie Heart (interpretuese Carter Faith) – vajza e vëllait të saj të largësuar, një artiste e re e country-t – zhduket.
Një mister që s'e ngjall dot tensionin
Zhdukja e mbesës e kthen Mistyn në skenën muzikore të Nashville-it, ku ajo duhet të përballet me policë joefikasë dhe figura të dyshimta të industrisë, ndërsa kërkon gjurmët e Charlie-t. Misteri i zhdukjes së mbesës zhvillohet paralelisht me rikthimin e Mistyt në të kaluarën e saj problematike, nëpër vende dhe njerëz grabitqarë që ajo ka njohur dikur. Kjo çon në një përplasje të dy fijeve narrative, duke zbuluar një sekret familjar.
Për fat të keq, sa herë që “Heartland” sjell një zbulim të madh, ai nxitohet shumë shpejt, shoqëruar nga një tjetër këngë country, sikur të ishte një skenë fundore e mirëpërcaktuar. Kështu, ti mbetesh me një histori ku Misty zbulon informacion rastësisht ose kalon nga një personazh te tjetri – si producenti karizmatik Roy Combs (Garett Hedlund) – duke u ndjerë si një protagoniste pasive, edhe pse teknikisht e shtyn ngjarjen. Ajo lëviz nga një vend në tjetrin, por janë të rralla momentet kur ajo vë dy plus dy bashkë dhe kupton diçka vetë.
Ritmi i një filmi si orë zvicerane
Kjo përvojë pasive theksohet edhe më tej nga realizimi mekanik i filmit. Edhe pse gjithçka teknikisht qëndron – ambientet e natës, të ndriçuara nga shenjat halogjene, janë mjaft helmuese; Feste arrin të kapë pamjet afër të Chastain-it me qartësi – ti mund ta parashikosh me saktësi se si do të zhvillohet çdo nënkomplot. Mësimi i diçkaje të re e dërgon Mistyn në një vend të ri pothuajse në fund të çdo skene.
Është një film i ngadaltë por pa hapësirë frymëmarrjeje, një oksimoron që ka kuptim sapo filmi mbaron dhe ti kupton sa shumë ka ndodhur nga ana e komplotit dhe sa pak nga ana e zhvillimit të historisë apo emocional. Për shembull, ka aludime dhe kthime pas në kohë për ish-bashkëshortin dhe partnerin muzikor të Mistyt, Clark (John Hawkes), por shfaqja e tij lihet për në fund dhe roli i tij si fantazmë e së shkuarës ka pak ndikim real.
Jessica Chastain: ylli i vetëm i skenës
Përgjatë gjithë filmit, Jessica Chastain mbetet, si gjithmonë, e shkëlqyer. Ajo është mjaft e bindshme në rolin e yllit të moshuar të country-t – një grua që nuk dëshiron të shihet, por që detyrohet të kthehet në qendër të vëmendjes. Megjithatë, sado bindëse të jetë interpretimi i saj, nuk ka shumë rëndësi kur çdo kthesë e komplotit duket se i bie vetë në prehër.
“Heartland”, ky neo-noir i Nashville-it, edhe pse në sipërfaqe duket i qartë, në fund rezulton një koleksion mekanik episodesh në jetën e një këngëtareje country të djegur, ndërsa kërkon mbesën e zhdukur. Jessica Chastain jep një performancë të fuqishme, por për fat të keq, ajo i shërben plotësisht një misteri jointeresant dhe një drame personazhesh, ku pjesët e shpërndara mezi bashkohen.