Vëllai i Madh fut panik te banorët e BBVK5: Largim surprizë sonte!
Vëllai i Madh nuk zhgënjen kurrë me dramën, apo jo? Sapo menduam se kjo javë do ishte pak më e qetë pas largimit të Behares, ja ku vjen ai me njoftimin që na mban me zemër në dorë. Kush e kishte menduar që Big Brother VIP Kosova 5 do na surprizonte kaq shpejt pas një ngjarjeje të tillë?
Një njoftim i rëndësishëm, e madje alarmant, ka mbërritur në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5, duke konfirmuar atë që banorët (dhe ne!) ndoshta nuk e prisnim aspak: sonte do të ketë një eliminim të papritur. Ky lajm vjen pasi televotimi i kësaj jave ishte anuluar, pas largimit të Behares.
Vëllai i Madh e bëri të qartë direkt, pa asnjë lloj rrethrrotullimi: Banorë, largimi i Behares ndikoi në rrjedhën e kësaj jave dhe televotimi u anulua, por kjo nuk do të thotë që sonte nuk do të ketë eliminim… Sonte njëri prej jush do ta lërë shtëpinë, u tha ai me zërin e tij të famshëm.
Pse drama duhet të vazhdojë, edhe kur mendonim se ishte pauzë? Ky veprim i Vëllait të Madh e ka rritur tensionin në maksimum brenda shtëpisë, duke i lënë të gjithë me dyshime. Tani të gjithë po pyesin veten me nervozizëm: kush do të jetë ai fatkeq që do t'i thotë lamtumirë aventurës së BBVK5 kaq papritur, ? Kush mendoni se do t'i mbush valixhet sonte? Apo Vëllai i Madh na ka rezervuar ndonjë tjetër surprizë të papritur?