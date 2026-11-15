Intervista e papritur e Daniel Kaluuya-s dhe Tyriq Withers-it në aeroport u bë virale!
Aktorët Daniel Kaluuya, i njohur nga filmi "Get Out", dhe Tyriq Withers, nga filmi "Him", e gjetën veten në një situatë aspak të zakonshme të premten, kur fluturimet në të gjithë Amerikën u bllokuan nga FAA. Një intervistë e improvizuar që dhanë në aeroport u bë virale.
Ata u ndalën në Eugene, Oregon, pasi u detyruan të ndalen dhe të zbresin nga fluturimi drejt Los Anxhelosit. Tyriq Withers, 28 vjeç, e bëri intervistën për KVAL News virale me një frazë që i referohej një memeje. Ai tha se i mërzit atë dhe shoqen e tij që, nëse nuk mund të shkosh në aeroport, nuk dihet ku tjetër mund të shkosh.
Kjo frazë i referohet memes "Bella Noche" nga një intervistë virale e vitit 2016, ku një banor vendas i foli një gazetari. Nga ana tjetër, Daniel Kaluuya, 37 vjeç, ishte më i qetë, duke thënë se ishte "mirënjohës". Ai besonte se, pavarësisht bezdisë, ky vendim ndoshta shpëtoi shumë jetë. FAA e hoqi bllokimin kombëtar të fluturimeve të premten në mbrëmje, rreth orës 8:15 PM EST.
S'dimë ç'të themi, qeshim apo qajmë me situatën, por na pëlqen kur yjet na kujtojnë që edhe ata janë njerëz si ne, veçse me meme në mendje! Cila nga reagimet do të ishte e jotja?