Brajan Gruda, "Bambi 2.0": Debut bombë me Gjermaninë, driblimet flasin vetë!
Brajan Gruda, futbollisti i talentuar i RB Leipzig, ka bërë namin me një debutim të jashtëzakonshëm për Kombëtaren gjermane, duke shënuar gol dhe duke treguar aftësi dribluese që rrallë i shohim.
Para kësaj thirrjeje, Gruda shkëlqeu me RB Leipzig në fillim të sezonit 2026/27. Me katër asistime në shtatë ndeshje të Bundesligës dhe gola si në Champions League ashtu edhe në DFB-Pokal, ai i siguroi një vend në skuadrën e Jurgen Klopp. Dhe kur Klopp vendosi t'i jepte debutimin me Die Mannschaft, Gruda nuk zhgënjeu fare, madje na la me gojë hapur!
Ky 22-vjeçar shënoi një gol në minutën e 50-të, duke i dhënë një start ëndrrash karrierës së tij ndërkombëtare. Por jo vetëm golat e tij ishin të veçantë; driblimet? Aaah, një histori më vete! Gruda pothuajse theu një rekord të vendosur nga një tjetër mjeshtër i driblimeve, Jamal Musiala. Ai përfundoi nëntë nga katërmbëdhjetë driblimet e tij në debutimin me Gjermaninë. Gjatë dhjetë viteve të fundit, vetëm një lojtar gjerman ka realizuar më shumë driblime të suksesshme në një ndeshje të vetme: Jamal Musiala, me trembëdhjetë kundër Kosta Rikës në Kupën e Botës 2022. Ky djalë është thjesht fenomen!
Shfaqja e Grudës vjen në një moment perfekt për Gjermaninë, e cila i ka ndjerë shumë mungesën një anësori kompetent me topin, që nuk frikësohet të marrë lojtarin kundërshtar. Shpesh herë, anët e fushës kanë qenë të ndrojtura, duke ia lënë të gjithë presionin krijues dhe të shënimit lojtarëve qendrorë. Kërcënimi i sulmuesit të Leipzig nga krahët e hap fushën dhe i lejon më shumë hapësirë për të vepruar Florian Wirtz, një çelës kyç për suksesin e Gjermanisë. Po, e kuptojmë, ishte Serbia, por performanca e Grudës s'është aspak më pak mbresëlënëse. Për më tepër, sulmuesi do të ketë mundësinë të tregojë edhe një herë aftësitë e tij kundër një mbrojtjeje shumë më të fortë në ndeshjen me shumë rëndësi të Gjermanisë kundër Holandës, që luhet të hënën. A mendoni se do të shkëlqejë përsëri?