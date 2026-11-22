Jona ia preu shkurt Fuegos: S'më pëlqen, as për lojë s'e bëj!
Okay, "Big Brother VIP Kosova" ka sërish dramë (ose të paktën, shumë qartësi!). Gjatë darkës së të nominuarve, ajo pyetja e sikletshme (dhe ndoshta pak e pritur nga Fuego) u bë realitet. Publiku, si gjithmonë pa filtër, donte të dinte: a do ta pranonte Jona të ishte zgjedhja e tretë e Fuegos, duke marrë parasysh gjithë atë pëlqim që ai i kishte shprehur hapur? Epo, Jona nuk e zgjati fare. Zero mister. Zero flluska rozë.
Përgjigjja e saj ishte prerëse dhe pa asnjë shans për debat. Ajo e refuzoi kategorikisht një mundësi të tillë, duke thënë se Fuego thjesht nuk i pëlqen dhe nuk e sheh fare veten në një lidhje romantike me të. Madje, Jona theksoi se kjo qëndron, pavarësisht nëse një romancë e tillë do ta ndihmonte në lojë – kjo ishte një goditje e dyfishtë, apo jo? "I kam sqaruar gjërat me Fuego. I kam thënë që nuk më pëlqen dhe as që e shoh lidhjen tonë të shkojë në atë drejtim," deklaroi Jona, duke shtuar se Fuego e ka pranuar. "Më qartë se kaq, s'mundej!
Tani, kush do ta mendonte se në një reality show ku romancat shpesh janë "shkurtore" drejt famës, dikush do të thoshte një "Jo" kaq të prerë dhe pa kthim? Fuego, shpresojmë që ky refuzim të mos të ketë thyer zemrën (apo planet e lojës, sepse e dimë sa e rëndësishme është loja!). Çfarë strategjie ka Jona në mendje tani, që dashurinë e hodhi poshtë pa mëshirë? Apo thjesht ishte e sinqertë dhe kjo i dha asaj më shumë pikë tek publiku?