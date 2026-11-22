Arta Bajrami befason me deklaratën: Dafina Zeqirin e kam rivale në muzikë
Deklarata e saj më e fundit në emisionin "Live me Luizin" ishte një befasi e vërtetë! Këngëtarja nga Prishtina, e njohur si interpretuesja e hitit "Asnjë Milimetër", ndau mendimet e saj për skenën muzikore shqiptare dhe rikthimin e këngëve të vjetra në vëmendjen e publikut, falë TikTok-ut.
Megjithatë, momenti që mori gjithë vëmendjen ishte gjatë rubrikës së pyetjeve me zarfe. Kur moderatori Luiz Ejlli e pyeti se cilën artiste e konsideron si rivalen e saj në muzikë, Arta hodhi një emër që askush nuk e priste: Dafina Zeqiri!
"Mendoj që stilin e muzikës e kam pak më ndryshe, sepse janë disa këngëtare që bëjnë një lloj muzike dhe aty mund të jenë rivale të ndryshme," u shpreh Bajrami. Ajo shtoi se nuk e di kë mund ta ketë rival të stilit të saj dhe se Dafina është pak më afër. Kjo deklaratë tërhoqi menjëherë vëmendjen, sidomos sepse Dafina Zeqiri është një prej emrave më të njohur të muzikës shqiptare dhe ka një identitet artistik kaq të veçantë. Të thuash se je "pak më afër" me një ikonë si Dafina, ndërkohë që thekson stilin tënd specifik, është një deklaratë që ia vlen të theksohet.
Ajo theksoi se stili i saj muzikor është mjaft specifik dhe se nuk e ka të lehtë të identifikojë artiste të tjera që mund të konsiderohen drejtpërdrejt rivale.