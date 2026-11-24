Roma e do Ernest Muçin, por Trabzonspori kërkon një mal me para!
E ardhmja e Ernest Muçit te Trabzonspori po bëhet një nga temat më të nxehta të merkatos, sidomos pas interesit konkret nga Roma. Klubi italian duket se e ka seriozisht dhe ka nisur të mbledhë informacion për të parë mundësinë e një lëvizjeje në dritaren e transferimeve të janarit.
Interesi i Romës është bërë edhe më konkret pasi skuadra italiane dërgoi skautë në ndeshjen Trabzonspor kundër Eyüpspor. Qëllimi ishte i qartë: të vëzhgonin nga afër performancën e Muçit, i cili me lojërat e tij ka tërhequr vëmendjen e drejtuesve të klubit italian. Drejtuesit e klubit italian po shqyrtojnë mundësinë ta rikthejnë në futbollin italian.
Në të njëjtën kohë, presidenti i Trabzonsporit, Ertuğrul Doğan, ka konfirmuar se kanë ardhur oferta zyrtare për tre lojtarë të klubit. Identitetet e tyre nuk i bëri publike, por mediat turke dyshojnë se njëri prej tyre mund të jetë pikërisht Ernest Muçi. Megjithatë, konfirmim zyrtar ende nuk ka.
Dhe tani, kalojmë tek ajo shifra që na bën të shtrembërojmë buzët: Trabzonspori po kërkon rreth 22 milionë euro për transferimin e mesfushorit sulmues shqiptar. 22 milionë euro! Një shifër vërtet e majme, që mund ta komplikojë goxha këtë operacion për Romën.
Pse kaq shtrenjtë? Sepse Trabzonspori nuk ka aspak ndërmend ta dobësojë skuadrën në janar. Muçi konsiderohet një element kyç në planet e trajnerit. Pas dymbëdhjetë javësh në ligë, skuadra turke renditet e dyta, vetëm tre pikë pas liderit Galatasaray. Kështu që, të humbasësh një lojtar të tillë në mes të sezonit nuk është aspak në planet e tyre. Por, le të jemi të sinqertë, një ofertë prej 22 milionë eurosh mund t’i bëjë drejtuesit turq të ndryshojnë mendje sa hap e mbyll sytë. Si mendoni, do t’i sakrifikojë Roma këto para për talentin shqiptar?