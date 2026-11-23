Netflix shkurton episodet e komedive: A do t'i shikojmë tani?!
Netflix, i njohur për seritë dhe filmat e tij që na mbajnë gozhduar para ekranit, po ndërmerr një hap të ri dhe disi drastik: po kërkon që episodet e disa komedive origjinale të tij të jenë më të shkurtra, specifikisht jo më shumë se 20 minuta secili. Pse ky vendim? Duket se gjigandi i streaming-ut ka hyrë në një "luftë" të hapur me vëmendjen tonë, e cila, le të themi të drejtën, është bërë gjithnjë e më e shkurtër falë platformave si TikTok dhe klipeve të shkurtra në YouTube. Qëllimi, sipas burimit, është që njerëzit të shohin serialet në platformën e Netflix, ku ai do të fitojë para, dhe jo klipe vertikale në YouTube.
Kjo nuk është thjesht një ide e re, por një ndryshim i thellë nga standardet e vjetra. Për dekada me radhë, një episod standard i një sitcom-i ka zgjatur rreth 22 minuta. Por, të jemi realistë, kjo gjatësi nuk ishte fryt i ndonjë vizioni artistik gjenial, por thjesht një llogaritje praktike e rrjeteve televizive për të futur sa më shumë reklama dhe për të mbajtur oraret e tyre të rregullta. Tani, me zhvillimin e streaming-ut dhe me ne që kalojmë nga një video 15-sekondëshe te tjetra, Netflix po tenton të përshtatet.
Një prej komedive që po i nënshtrohet këtij mandati të ri është "Minimum Wage", një serial origjinal që ka si protagonistë Randall Park, Aidan Micho dhe Grace Reiter. Krijuesit e serialit, Jeremy Garelick dhe Will Phelps, kanë treguar publikisht se procesi i krijimit të episodeve 15-minutëshe u ka pëlqyer shumë. Kufizimet e gjatësisë, që kërkonin që episodet të ishin midis 12.5 dhe 20 minutash, ishin pjesë e marrëveshjes me Netflix që në fillim.
Phelps shpjegon se kjo kohëzgjatje ishte si një urë lidhëse mes dy botëve. Ai dhe Garelick vijnë nga shkrimi tradicional i skenarëve, ndërsa kasti i ri, i cili është kryesisht pjesë e grupit komik online "American High", është mësuar të krijojë përmbajtje sa më shpejt dhe emocionuese për TikTok ose Instagram. Sipas tyre, e ardhmja janë episodet e shkurtra në stilin e SpongeBob-it. Dhe këtu, le të themi të drejtën, ne ndoshta nuk jemi dakord plotësisht.
Ndoshta Netflix po i ndjek të rinjtë në territorin e tyre, duke u përpjekur t'i kapë atje ku vëmendja është më e shkurtër se kurrë. Por a do të funksionojë kjo vërtet, apo do të bëjë që komeditë të ndihen të nxituara dhe pa shije?