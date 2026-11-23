Anna Vissi me "Kontra" live nga OAKA: Nostalgji apo thjesht përsëritje?
Po vjen një tjetër "shpërthim" nga Anna Vissi (këngëtarja greko-qipriote), dhe këtë herë nuk është një këngë e re, por një version live i klasikës "Kontra"! Ikona e muzikës sapo ka njoftuar lançimin e kësaj ekzekutimi të veçantë, direkt nga ajo nata e paharrueshme e koncertit të saj madhështor në OAKA. Lajmin e dha vetë Vissi në rrjetet sociale, duke i dhënë fansave një arsye më shumë për të rregulluar kalendarët. Bëhet fjalë për "KONTRA – Live at OAKA" dhe, sipas llogarisë zyrtare të Vission Music, është gati të bjerë në veshët tanë më 30 nëntor 2026.
Të gjithë e dimë që koncertet live janë një eksperiencë më vete, dhe versioni i ri i "Kontra" premton pikërisht këtë: të sjellë atë dinamikë tjetër, atë energji të madhe të koncertit të OAKA-s dhe reagimin e çmendur të publikut. Pse "Kontra" pikërisht? Ndoshta për shkak të fuqisë së saj, apo ndoshta sepse Vissi do të na kthejë edhe një herë te ato momente muzikore që na lanë pa fjalë. Këngët live kanë këtë gjë: e ruajnë atë ndjesinë e papërsëritshme, atë tension dhe atmosferë të një performance para mijëra njerëzve. Është pak si të bësh rewind kohën, por me një cilësi tjetër audio.
Kështu, Anna Vissi po vazhdon ta mbajë të gjallë atë lidhjen speciale me publikun që e pa në OAKA, duke e transferuar një tjetër moment nga skena direkte në diskografinë e saj. Numërimi mbrapsht ka nisur dhe presim të dëgjojmë sërish atë performancë që, me siguri, ka pasur vibracionet e veta. Shpresojmë që ky version live të mos jetë thjesht një kopje e asaj çfarë dëgjuam atje, por të na ofrojë një tjetër dimension të këngës. Sepse kur jemi te Vissi, presim gjithmonë diçka... kontra klisheve, apo jo?