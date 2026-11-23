5 sitcom-et e viteve '80 që “vdiqën” shpejt: Këto s'i mbajmë mend dot!
Ndonjëherë, edhe me talentin më të madh në botë përpara dhe pas kamerave, gjërat thjesht s'funksionojnë. Një ekzekutim mesatar apo mungesë interesi nga publiku ishin "vdekja" e shumë serialeve të atëhershme. Disa ishin thjesht kopje pa shije, të tjera adaptime filmash që s'kishin pse të ekzistonin, dhe në disa raste… pse, o Zot, pse aq shumë shimpanze?
Kur filmat bëheshin seriale... dhe dështonin
Filmi "Baby Boom" i vitit 1987, me Diane Keaton, tregonte historinë e një gruaje të karrierës që papritur i duhej të rriste fëmijën e kushërirës. NBC deshi ta kthente në serial, dhe pavarësisht se mori shkrimtaren dhe regjisorin origjinal, Nancy Meyers dhe Charles Shyer, ylli kryesor Keaton nuk u kthye. Në vend të saj erdhi Kate Jackson e "Charlie's Angels". Seriali doli në 1988-ën dhe u kuptua menjëherë që s'do zgjaste.
"Baby Boom" s'kishte zhurmë qeshjeje (laugh track), një zgjedhje jo e zakonshme për kohën, që Mesa duket i largoi shikuesit. Humori i situatës thjesht nuk funksionoi si në film. Për më tepër, Shyer tregoi se ai dhe Meyers s'ishin në të njëjtën faqe me Jackson, e cila madje u largua njëherë, por u kthye. Në fund, Meyers dhe Shyer u dorëzuan vetë. U bënë 13 episode, por vetëm 10 dolën në transmetim. Një dështim i denjë për t'u shënuar.
Po "Stir Crazy"? Filmi i 1980-ës me Gene Wilder dhe Richard Pryor ishte hit. Dy shokë akuzoheshin padrejtësisht për grabitje banke e përfundonin në burg. CBS provoi të kapte valën e suksesit në 1985-ën me një serial komedi, ku Larry Riley dhe Joseph Guzaldo zunë vendin e yjeve. Por shikuesit s'u argëtuan fare. Një reportere e UPI e përshkroi si të ndjeshëm si një rënie në tokë dhe po aq qesharak sa një shufër elektrike. Vlerësimet ishin katastrofike: i 74-ti nga 82 seriale në sezonin 1985-1986. U anulua pas vetëm një muaji. Logjike, kur mendon se sa larg ishte nga origjinali!
Zemra e Hollywood-it rrihte për... majmunët?
Në vitet 1970, dhe çuditërisht edhe në vitet 1980, Hollywood-i kishte një fiksim me shimpanzetë dhe primatët e tjerë në TV. Kjo ndjenjë e çuditshme vazhdoi me "Mr. Smith". Një orangutang i quajtur Cha Cha pi një serum eksperimental, bëhet super inteligjent dhe fillon të punojë në politikë, ndërsa stafi i tij përpiqet të fshehë faktin që ai është një primat kaq i mençur. Po, e lexuat mirë.
Kishin shpresa të mëdha për "Mr. Smith". Orangutangu protagoni madje doli në kopertinën e "TV Guide" në tetor 1983. Por nuk qëndroi gjatë në Uashington. Seriali i NBC-së u rendit i 95-ti nga 101 seriale në sezonin 1983-1984 dhe u anulua në dhjetor 1983. Të themi të drejtën, viti 1983 ishte shumë i keq për NBC-në, pasi anuloi të gjitha serialet e reja të atij sezoni. Pra, të paktën Cha Cha s'ishte vetëm. Pyes veten, pse ky fiksim me majmunët?
Gjenialitet i keqkuptuar dhe kthim i dështuar
Komedia "Police Squad!" me Leslie Nielsen, nga krijuesit e "Airplane!", Jim Abrahams, David Zucker dhe Jerry Zucker, përdorte të njëjtin humor absurd për të tallur serialet policore. Pavarësisht talentit, "Police Squad!" u anulua pas vetëm katër episodesh, megjithëse dy të tjera u transmetuan më vonë. Tony Thomopoulos i ABC-së tha se shikuesit nuk ishin aq të shpejtë për të kapur batutat. Matt Groening i "The Simpsons" ra dakord në 2010, duke thënë se seriali ishte përpara kohës së tij dhe se shikuesi mesatar i 1982-ës s'mund të përballonte ritmin.
Normalisht, treshtja Zucker, Zucker, Abrahams e kthyen personazhin e Nielsen, Frank Drebin, në serinë filmash "Naked Gun" duke filluar nga 1988-a, dhe këta ishin shumë më popullorë. Drebin u bë personazhi më i njohur i Nielsen. Fundja, disa gjëra kanë nevojë për kohën e duhur për të shkëlqyer. Mirë që tani të gjashtë episodet mund t'i shihni në Netflix.
Dhe në krye të listës së dështimeve: "Life with Lucy". Ky serial ishte zhgënjimi më i madh, sepse duhej të kishte qenë hit. Lucille Ball, ylli i "I Love Lucy" dhe me një karrierë 23-vjeçare në TV, u kthye në vitet '80, por u prit me tallje. Prodhuar nga Aaron Spelling, Ball luante gjyshen e ve Lucy Barker, e cila trashëgon një pjesë të një dyqani hidraulikash dhe shkon të jetojë me vajzën dhe nipërit e mbesat e saj. Kritikat ishin tmerr, duke theksuar mungesën e origjinalitetit. Ndonjëherë, edhe legjendat mund të bëjnë një hap fals, apo jo?