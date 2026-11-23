Drama! Reviewja e parë e 'Blade Runner 2099' u hoq nga rrjeti para kohe
Reviewja e parë për serialin 'Blade Runner 2099' doli, por nuk duhej! Gazeta The Guardian publikoi opinionin e saj për serialin e Prime Video më 21 nëntor, dy ditë para se embargoja zyrtare të hiqej sot, më 23 nëntor.
Artikulli nuk qëndroi gjatë në rrjet, u hoq shpejt sepse theu embargon. Tashmë linku të çon në një njoftim ku thuhet se reviewja do të rikthehet në datën e duhur. Momentalisht, as Rotten Tomatoes dhe as Metacritic nuk kanë asnjë vlerësim për serialin, kështu që kjo review e fshirë mbetet e vetmja “fjalë” e dëgjuar nga kritikët.
Kritika erdhi nga Rhik Samadder, i cili thekson se është super fan i dy filmave origjinalë 'Blade Runner'. Ai i jep serialit pikë plus që ka ruajtur tonin e tyre – muzika sintetike misterioze, tymi dhe pamja industriale e zymtë janë aty, dhe atmosfera është e rëndë që nga skena e parë. Kjo na pëlqen!
Por, pjesa tjetër e review-s është një katastrofë e vërtetë! Samadder shkruan se e kishte parë gjysmën e sezonit pa kuptuar fare çfarë po ndodhte. E përshkruan si një shfaqje aq e errët sa s'shihje gjë, dhe aq e zhurmshme sa s'kuptoje dot dialogët, pasi muzika dhe dizajni i zërit i kalonin fjalët. Ritmi i ngadaltë dhe aktorët që zgjasin linjat e pakta që kanë, e bëjnë situatën edhe më 'kot fare'. Ai shton se aktorët Hunter Schafer dhe Michelle Yeoh, që janë në rolet kryesore, mund të kenë bërë punë të shkëlqyer, por mes errësirës dhe zhurmës, ai s'mund ta kuptonte dot. Imagjinoni, të kesh dy yje të tillë dhe të mos mund t'i shijosh!
Argumenti i tij më i madh është se 'Blade Runner' i përket ekranit të madh, jo atij të vogël. Ai sjell si provë 'Blade Runner 2049' që funksionoi perfekt si film dhe pyet pse kjo histori duhej bërë serial televiziv. Gjithashtu, kritikuesi ironizon faktin që një franchise që flet për korporatat e pamëshirshme, tani po transmetohet në Amazon, vetë një gjigant i tillë. Edhe ky detaj na vuri pak në mendime, të themi të drejtën.
Seriali 'Blade Runner 2099' ka premierën më 25 nëntor në Prime Video, me të tetë episodet që vijnë menjëherë. Është një mini-serial, kështu që historia nis dhe mbaron brenda një sezoni.
Seriali zhvillohet 50 vjet pas 'Blade Runner 2049', pas një revolte të replikantëve që ndryshoi balancën e fuqisë në Los Angeles. Michelle Yeoh luan Olwen, një Blade Runner replikante që i afrohet fundit të jetës së saj, ndërsa Hunter Schafer luan Corën, një njeri në arrati me një identitet të ri. Krijuesja e serialit është Silka Luisa, me Ridley Scott si një prej producentëve ekzekutivë. Të gjitha review-t e tjera zyrtare do të mbërrijnë kur të hiqet embargoja, pikërisht sot, dy ditë para premierës. Tani na mbetet vetëm të shohim nëse The Guardian ishte thjesht një rast i izoluar apo thjesht i hershëm. Ju çfarë mendoni?