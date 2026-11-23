Legjenda e animeve, Mamoru Oshii, kthehet në regji pas një pauze të gjatë!
Mamoru Oshii, ai super regjisori japonez që na ka dhuruar disa nga anime-t më të mira ndonjëherë, është rikthyer! Po, po, e dëgjuat mirë. Dhe ne, të themi të drejtën, e kishim marrë malli për punën e tij.
Ky regjisor, që tani ka mbushur 75 vite, kishte plot tetëmbëdhjetë vite që nuk e merrte frenat e një filmi të animuar. Herën e fundit e pamë në 2008-ën me një film tjetër dhe që atëherë... heshtje. Por tani, pritjes së gjatë i ka ardhur fundi.
Ai ka qenë truri pas klasikëve si Angel’s Egg dhe Ghost in the Shell. Kështu që, kur dikush i këtij kalibri rikthehet, nuk mund të mos e bëjmë zhurmë.
Filmi i tij i ri titullohet "Armored Trooper VOTOMS: Die Graue Hexe" dhe është i pari nga dy filma të rinj që do të jenë pjesë e sagës "Armored Trooper VOTOMS". Kështu që jemi gati për dy doza të mira Oshii!
Çfarë prisni të shihni këtë herë nga mjeshtri i animeve?