Robbie Williams del në mbrojtje të Olivia Rodrigos: pasi fansat vunë re ngjashmëri mes këngëve të tyre
Këngëtari i famshëm britanik Robbie Williams, ish-anëtar i grupit Take That dhe ikonë e popit, ka treguar anën e tij më të qetë dhe më të mençur, duke dalë publikisht në mbrojtje të këngëtares së re dhe të talentuar, Olivia Rodrigo. Ky reagim vjen pasi disa fansa kanë vënë re ngjashmëri mes një prej këngëve të reja të 23-vjeçares dhe hitit të tij të vjetër, “Candy”.
Williams, 52 vjeç, ka qenë shumë i qartë: s'ka ndërmend të ndërmarrë asnjë veprim ligjor kundër Rodrigos. Përkundrazi, ai ka kritikuar ashpër prirjen në rritje të industrisë muzikore për të akuzuar artistët për kopjim sa herë dy këngë kanë elemente të ngjashme. Dhe le të jemi të sinqertë, kjo është bërë vërtet bezdisëse kohët e fundit!
Industria që ndjek artistët
Në një reagim të gjatë në rrjetet sociale, Williams shpjegoi se ky fenomen e ka shqetësuar prej kohësh. “Ka diçka në industrinë muzikore që më ka shqetësuar prej kohësh”, shkroi ai, duke iu referuar njerëzve që sulmojnë artistë vetëm sepse kanë vënë re një ngjashmëri mes dy këngëve. Sipas tij, disa raste janë plotësisht të justifikuara, por shumica janë marrëzi të mëdha. Këngëtari shtoi se edhe vetë është përballur disa herë me akuza të ngjashme gjatë karrierës së tij, por jo gjithmonë ka qenë dakord me to.
Argumenti i tij është i thjeshtë: ka vetëm një numër të kufizuar notash, akordesh dhe mënyrash për t’i kombinuar, prandaj herët a vonë është e pashmangshme të përfundosh në një territor ku dikush tjetër ka qenë më parë. Mendoni pak, nuk është se dalin nota të reja çdo ditë, apo jo?
Fans i Rodrigos dhe kërkesa gazmore
Ish-anëtari i Take That e shfrytëzoi rastin edhe për të shprehur admirimin e tij të sinqertë për Rodrigon, duke zbuluar se është një fans i vërtetë i saj. “E dua Olivia Rodrigon. Më pëlqen që nga kënga ‘Brutal’. Çfarë kënge fantastike! Do të doja ta kisha shkruar unë,” u shpreh ai, duke treguar sa i pëlqen muzika e saj.
Dhe si për të shtuar edhe një dozë humori, ai komentoi me shaka përdorimin e fjalorit të ashpër nga këngëtarja gjatë koncerteve të saj, duke thënë se ajo e bën atë të duket si një “mësues nga koha e mbretëreshës Viktoria”. Kjo është për të qeshur, aq shumë sa e bën Robbie Williams të duket i sjellshëm!
Dallimi mes mbrojtjes dhe përfitimit financiar
Duke iu kthyer polemikës për ngjashmërinë muzikore, Williams pranoi se kënga e re e Rodrigos mund të përmbajë pa dashje një jehonë të muzikës së tij, por këmbënguli se kjo nuk e shqetëson aspak. Ai tha se nuk e di nëse ka ndonjë problem me të drejtat e botimit apo të autorit dhe as nuk dëshiron ta dijë: “Nuk do të ndërmarr asgjë kundër saj”, duke e bërë të qartë se prioriteti i tij nuk janë ligjet e autorit për çdo ngjashmëri të vogël.
Megjithatë, këngëtari theksoi se kjo s'do të thotë që vjedhja e krijimtarisë duhet toleruar. Artistët meritojnë të mbrohen, por ka një dallim thelbësor mes mbrojtjes së veprës tënde dhe shfrytëzimit të çdo sekuence notash që të duket paksa e njohur si një mundësi për të fituar miliona. Disa raste, tha ai, janë thjesht përpjekje për përfitim financiar dhe kjo i duket e neveritshme. Vërtet, kush nuk është mërzitur me proceset gjyqësore qesharake për shkak të tre notave të ngjashme?
Sipas Williams, muzika ndërtohet edhe mbi krijimtarinë e artistëve që kanë ardhur më parë, dhe ngjashmëritë nuk janë gjithmonë të qëllimshme. Ai paralajmëroi se nëse vazhdojmë t'i ndëshkojmë njerëzit vetëm pse krijojnë pa dashje diçka që i ngjan një vepre ekzistuese, në fund do t'ua shuajmë të gjithëve dëshirën për të krijuar.
Në fund të mesazhit të tij, Williams iu drejtua drejtpërdrejt Olivias, duke e komplimentuar sërish, por edhe duke e këshilluar me humor: “Olivia, nëse po e lexon këtë, mendoj se je fantastike. Por, të lutem, mos shaj kaq shumë”, ka përfunduar ai, duke i dërguar përshëndetje dhe urime për Krishtlindje. A ka si të mos e duash këtë Robbie?