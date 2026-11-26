Cassano ndaj Allegrit dhe Tare-s: Nuk besuan te Cisse, tani ai shkëlqen në Serie A
Antonio Cassano nuk i ka kursyer fjalët ndaj Max Allegrit dhe Igli Tare-s. Ish-futbollisti i Milanit i ka sulmuar të dy për mungesën e besimit te Alphadjo Cisse, duke theksuar se ata e larguan lojtarin vitin e kaluar, ndërsa tani ai po shkëlqen në Serie A.
Gjatë emisionit “Viva El Futbol Official”, Cassano ishte shumë i prerë: Vitin e kaluar Tare dhe Allegri u hoqën qafe nga ai nga frustrimi; le ta mohojnë nëse duan! tha ai. Sipas tij, vitin e kaluar Allegri dhe Tare thanë se Cisse nuk mund të luante në Serie A, duke e nënvlerësuar atë.
Ndërkohë, realiteti në fushë po i jep përgjigjen më të mirë. Cisse, i cili u largua drejt Catanzaros për t'u kthyer më pas, po konsiderohet si zbulimi i sezonit për Milanin dhe për gjithë Serie A, pasi ka shënuar nëntë gola në 14 ndeshje.
Sipas Cassanos, meritat e këtij suksesi i takojnë trajnerit Ruben Amorim, i cili i dha sulmuesit të ri besim të plotë dhe minutat e nevojshme për të treguar vlerën e tij.