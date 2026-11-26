Jennifer Lawrence thyret heshtjen për ndërhyrjet estetike: botoks, gjoks dhe magjia e grimit
Jennifer Lawrence i ka dhënë një përgjigje të prerë dyshimeve të fansave për ndërhyrjet estetike në qepalla. Aktorja ka mohuar se ka kryer ndonjë operacion për t'i ngritur apo tendosur ato, duke i atribuar pamjen e saj të freskët aftësive të grimieres së saj, Shayna Goldberg. Përmes një postimi në Instagram, ajo shënoi: “Ajo është personi që më ka bërë operacionin e qepallave”, duke nënkuptuar se bëhet fjalë për efektin e grimit dhe jo për një ndërhyrje kirurgjike.
Kjo nuk është hera e parë që Lawrence flet për fuqinë e makiazhit. Në vitin 2023, ajo tregoi se grimieri i saj, Hung Vanngo, arrinte ta ndryshonte pamjen aq shumë sa njerëzit mendonin se kishte bërë operacione estetike.
Megjithatë, aktorja 36-vjeçe nuk e mohon gjithçka. Ajo ka pranuar se ka kryer disa ndërhyrje estetike, duke përmendur specifikisht atë në gjoks. Sipas saj, kjo vjen nga dëshira për t'u ndier tërheqëse pas mëmësisë. “Dua të jem një nënë e bukur. Kur i çoj fëmijët në shkollë, dua të dukem si një grua që e ka jetën nën kontroll, edhe kur sapo jam zgjuar dhe nuk e kam aspak situatën nën kontroll”, ka thënë Lawrence.
Nënë e dy fëmijëve, ajo ka reflektuar mbi ndikimin e shtatzënisë në trupin e saj. Lawrence ka treguar se pas fëmijës së parë trupi i saj pothuajse u rikthye si më parë, por pas të dytit, asgjë nuk u rikthye në gjendjen fillestare.
Detajet mbi botoksin dhe kuriozitetet e reja
Aktoreja ka pranuar edhe përdorimin e botoksit, ndonëse në sasi të vogla. Ajo shpjegoi se nuk dëshiron të teprojë me ndërhyrjet në fytyrë, pasi ka nevojë që lëkura të ruajë elasticitetin. Ajo ka thënë se përdor pak botoks, por jo në sasi të mëdha.
Procedurat që ende po mendon
Lawrence ka treguar se është kurioze për disa procedura të tjera estetike, si transferimi i yndyrës në fytyrë dhe heqja e dhjamit nga faqet. Megjithatë, deri tani nuk është bindur nëse do t'i provojë këto ndërhyrje apo jo.
Le të jemë të sinqertë, grimi i mirë është gjysma e punës, por Lawrence na tregon që edhe botoksi i vogël nuk dëmton kur do të dukesh "nën kontroll" në shkollë!