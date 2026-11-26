Lamine Yamal feston sikur po bëhet baba, por a është vërtet kështu?
Lamine Yamal ka ngritur një debat të madh në rrjetet sociale pas fitores 3-2 të Barcelonës ndaj Villarrealit. Sulmuesi 19-vjeçar spanjoll zgjodhi të festojë në një mënyrë që zakonisht përdoret për të njoftuar një shtatzëni: vendosi topin nën fanellë për të imituar barkun e një gruaje.
Fermin Lopez, bashkëlojtari i tij, u pa i habitur nga ky gjest, dhe fotografia e fytyrës së tij u shpërnda kudo në internet. Edhe pse spekulimet për një lajm privat po flasin me zë të lartë, deri tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar që Yamal do të bëhet baba dhe vetë futbollisti nuk ka thënë asnjë fjalë për kuptimin e këtij festimi.
Për ata që po kërkojnë detaje, Yamal është në lidhje me influencuesen 21-vjeçare Ines Garcia. Çifti u shfaq publisht për herë të parë në maj të këtij viti dhe u panë bashkë edhe gjatë festimit të titullit të Barcelonës. Garcia e shoqëroi gjithashtu futbollistin në ceremoninë e Topit të Artë në Londër, ku Yamal fitoi për herë të tretë radhazi çmimin Kopa për talentin më të mirë të ri në botë. Madje, mediat spanjolle raportojnë se në shtator çifti ka marrë edhe dy këlyshë Golden Retriever.
Për sa i përket ndeshjes, Yamal ishte një nga protagonistët kryesorë të përmbysjes së Barcelonës. Skuadra mysafire kishte nisur mirë me golat e Tajon Buchanan dhe Tani Oluwaseyi, ndërsa Yamal kishte humbur edhe një penallti në pjesën e parë. Megjithatë, Barcelona u përmbys pas pushimit. Gerard Martin ngushtoi rezultatin, ndërsa Fermin Lopez barazoi në minutën e 61-të pas asistimit të Yamalit. Fitoren 3-2 e vulosi në fund një autogoli i Pau Navarros, duke bërë që skuadra e Hansi Flick të ruajë pozitën e parë në kampionatin spanjoll.
Le të jemi ehrlich, me këtë festim Lamine na la të gjithëve një pikëpyetje gjigante. A ishte thjesht trolling apo po na përgatit për një njoftim serioz?