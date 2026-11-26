Xhuli Nura kthehet në palestër pas gjashtë javëve, por këtë herë me 'shoqëri'
Xhuli Nura ka nisur të kthehet gradualisht te rutina e saj fizike, vetëm gjashtë javë pasi është bërë nënë e dy binjakëve. Përmes rrjeteve sociale, ajo ka ndarë pamje nga palestra, ku këtë herë nuk është prezentuar vetëm, por bashkë me të dy fëmijët.
Në videon e publikuar, Xhuli shfaqet duke ushtruar ndërsa një nga foshnjat e mban në krah, ndërsa tjetra është në karrocë. Duket se po përpiqet të gjejë një pikë ekuilibri mes kujdesit për binjakët dhe kohës që i kushton vetvetes.
Përveç imazheve, Nura ka ndarë edhe disa reflektime mbi ndryshimet që i ka sjellë maternitetit në jetë. Ajo shkroi se të bëhesh nënë e binjakëve e ka ndryshuar në mënyra që nuk i kishte imagjinuar kurrë, duke i testuar forcën, durimin, emocionet dhe mënyrën se si e sheh jetën.
Ish-banorja e Big Brother VIP Kosovo tregoi se po mëson të përshtatet me ritmin e ri, duke u përpjekur të mos lërë pas dore vetë-kujdesin. Po mësoj të kthehem te vetja dhe ritmi im, një ditë pas dite. Jo sepse duhet t'i vërtetoj gjëra askujt, por sepse ia detyrohem vetvetes të ndihem sërish e fortë, e sigurt, e lumtur dhe e plotë, tha Xhuli.
Ne mendojmë se kjo është një qasje shumë e drejtë; kush thotë se palestra dhe bebja nuk shkojnë bashkë? Edhe pse kjo rutinë tingullon si një sfidë e vërtetë, është cool që Xhuli po e trajton këtë fazë me aq pozitivitet.
Po ju, a do të kishit guximin t'i merrnit foshnjat në palestër apo do të prisnit deri në infinitesi për një qetësi absolute?