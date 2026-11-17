Rike Roçi foli për të dashurin, po ç'i mungon për t'u bërë 10/10?
Rike Roçi, që e njohim nga “Big Brother Albania”, tregoi pak më shumë për veten në emisionin “Ftesë në 5”.
Ajo zbuloi se është në një lidhje dashurie prej kohësh, të cilën e ka mbajtur larg vëmendjes së publikut. Rike theksoi se lidhja është e konsoliduar dhe partneri jeton jashtë Shqipërisë. Jam lidhur prej kohësh. Jetën e mbaj private, jam e lumtur, jam e stabilizuar. Jam shumë e fokusuar te puna ime. Nuk është në Shqipëri, është jashtë, tha ajo.
Rike u përball edhe me deklaratën e saj të mëparshme "tradhtohem gjithmonë". Ajo sqaroi se kjo lidhej jo vetëm me marrëdhëniet romantike, por edhe me zhgënjimet në shoqëri. E pranoi se ka përjetuar tradhti, por zgjedhja ishte të falte.
Por, pjesa që na bëri të mendojmë më shumë ishte dëshira e saj për t'u bërë nënë. E pyetur sa e lumtur është aktualisht, Rike e vlerësoi veten me nëntë pikë nga dhjetë. Po çfarë i mungon për të arritur maksimumin? Jam e lumtur 9 nga 10, më mungon shtatzënia. Kjo është gjëja që mund të më kompletojë. Dua dy fëmijë, deklaroi Roçi.
Kështu që, ndërsa Rike gjen lumturinë jashtë Shqipërisë, ne presim me padurim të shohim se kur do të bëhet 10/10! Ç'thoni ju, a është kjo ndjenja që na kompleton të gjithëve?