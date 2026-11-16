Billy Ray Cyrus dhe Elizabeth Hurley: Debutimi familjar në tapetin e kuq, me një detaj që s'mund të shpëtonte pa u vënë re!
Baby2Baby Gala 2026, e mbajtur të shtunën mbrëma në West Hollywood, u kthye në një shfaqje familjare për Billy Ray Cyrus dhe Elizabeth Hurley. Që kur u raportua se u fejuan në mes të tetorit, çifti i njohur vendosi të shfaqej bashkë në tapetin e kuq, jo vetëm për të mbështetur organizatën jofitimprurëse, por edhe për të prezantuar një "trio" që askush nuk e priste: me ta ishte dhe djali i Elizabeth, Damian.
Elizabeth Hurley, si gjithmonë, u sigjërua që të ishte në qendër të vëmendjes. Aktorja 61-vjeçare, e njohur për stilin e saj dramatik, zgjodhi një fustan të kuq transparent nga Monique Lhuillier, i qëndisur me lule, por poshtë kishte një veshje trupi po të kuqe, me dekolte. Me jakë të lartë dhe mëngë të gjata, ajo dëshmoi se mosha nuk është gjë tjetër veçse një numër kur bëhet fjalë për të pasur stil. Flokët e saj “bronde” ishin ndarë në mes dhe modeluar me onde të lirshme, ndërsa pamjen e kompletoi me një çantë dore të shkëlqyeshme dhe grim sysh në nuancë gri metalike. Një pamje elegante, siç na ka mësuar ajo.
Billy Ray Cyrus, ndërkohë, bëri një ndryshim të papritur: nuk kishte vënë kapelën e tij ikonike të kaubojt! Ai kishte zgjedhur një pamje monokromatike në të zezë, me një xhaketë kadifeje dhe pantallona elegante. Sigurisht, s'mund t'i mungonin syzet aviator, disa unaza të rënda argjendi dhe dy varëse me kryqe. Tipike për stilin e tij rock-country.
Por ylli i vërtetë, le të jemi të sinqertë, ishte 24-vjeçari Damian, djali i Elizabeth me ish-të dashurin e saj, Steve Bing. Modelja e re kishte veshur një xhaketë kadifeje ngjyrë fildishi me revèr të gjerë, pantallona të zeza dhe mokasina. Dhe ja ku vjen detaji: një varëse kryqi që i binte mbi gjoks, duke e bërë dukjen e tij të përputhej me atë të Billy Ray. A thua ishte një rastësi e ëmbël apo një vendim i planifikuar për këtë dalje të parë si familje? Këtë vetëm ata e dinë!
Në të njëjtën mbrëmje, aktorja Demi Moore u nderua me çmimin “Giving Tree” të Baby2Baby, një titull që në të kaluarën e kanë marrë edhe yje si Serena Williams, Kim Kardashian dhe Charlize Theron. Gala, që u prezantua nga Paul Mitchell dhe mblodhi 18 milionë dollarë vitin e kaluar, ka si qëllim të ndihmojë fëmijët në nevojë me pelena, veshje dhe gjëra të tjera thelbësore.
Por kthehemi te trio jonë: Billy Ray dhe Elizabeth u takuan gjatë xhirimeve të filmit “Christmas in Paradise” në 2022-shin, u shfaqën publikisht si çift në pranverën e 2025-ës, dhe tani janë edhe të fejuar. Duket se kanë pasur një udhëtim të gjatë deri në këtë dalje familjare. Po ju, çfarë mendoni, kush i shkëlqeu më shumë me stilin e tyre?