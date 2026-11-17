Panik në eter? Bora Zemani rikthehet në Top Channel, vjen dhe Luana!
Zërat për një largim të Bora Zemanit nga ekrani i Top Channel, ku ajo ka ndërtuar një pjesë të madhe të karrierës së saj, mesa duket s'e patën të gjatë! Prezantuesja po rikthehet aty ku e la,
Ajo pritet t'i bashkohet në janar emisionit humanitar "Për Shqiptarët", duke u bashkuar sërish me Elvis Naçin. Për Borën, kjo nuk është aspak një bashkëpunim i ri, pasi ka qenë pjesë e këtij formati edhe më parë. Kështu, pas një periudhe me pikëpyetje të mëdha mbi të ardhmen e saj televizive dhe aludime për një lëvizje të mundshme në një tjetër televizion, situata duket se ka marrë një kthesë tjetër!
Dhe ndërsa emri i saj u përmend edhe si drejtuese e “Ferma VIP” duket se planet profesionale të prezantueses kanë marrë një tjetër drejtim.
Por tamam menduam se kjo ishte lajmi i ditës, vjen dhe super lajmi tjetër: janari do të sjellë një rikthim tjetër të rëndësishëm në Top Channel! Luana Vjollca, pas një mungese pesëvjeçare, do të ribashkohet me këtë televizion. Imagjinoni dot?! Dy moderatoret e njohura shqiptare, Bora Zemani dhe Luana Vjollca, sërish në të njëjtën shtëpi televizive.
Mesa duket, janari do jetë muaji i rikthimeve të mëdha. Top Channel po përgatitet për një super festë… apo një super dramë? Do ta shohim!