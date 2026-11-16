Bowen Yang kthehet në ‘SNL’ dhe bën rrëmujë si Jensen Huang, ‘Fshih Gruan’!
Bowen Yang, ish-anëtari i dashur i kastit të "Saturday Night Live", u kthye si të mos ishte larguar kurrë, duke befasuar publikun me një paraqitje elektrizuese në episodin e fundit të emisionit të shtunën, më 14 nëntor. Yang, i cili u largua nga shfaqja e humorit në vitin 2025, u shfaq në pjesën "cold open" duke luajtur ish-CEO-n e "Nvidia", Jensen Huang, në një parodi me nofkën "Fshih Gruan".
I veshur me flokë gri dhe një xhaketë lëkure, Yang dha një parodi të miliarderit të teknologjisë. Skeçi, i drejtuar nga John Mulaney në rolin e një zyrtari të CIA-s, mblodhi miliarderët më të shquar të teknologjisë, nga Elon Musk te Sam Altman, për një trajnim se si të dallonin një spiune nga një grua që ishte vërtet e interesuar për ta. Sa situatë e vështirë për djemtë!
Mulaney, duke iu referuar skandalit të Huang, pyeti grupin se cili është mësimi. Mark Zuckerberg, i luajtur nga Andrew Dismukes, u përgjigj: Asnjëherë mos dil me një grua njerëzore. Mulaney u përpoq ta theksonte pikën me mjete vizuale, duke treguar një diagram Venn në ekran, ku sipas tij nuk ka mbivendosje midis grave të bukura dhe njerëzve të interesuar për interesat e miliarderëve.
Duke parë që miliarderët e teknologjisë nuk po e kapnin idenë, Mulaney vendosi të ndryshonte strategjinë dhe ia kaloi fjalën dikujt që e kishte mësuar mësimin në mënyrë të vështirë, para se Yang të hynte në dhomë. "Jensen" dha tregimin e tij paralajmërues.
Por "cold open" nuk ishte e vetmja paraqitje e Yang në emision. Ai bëri edhe një paraqitje tjetër si Mary Todd Lincoln në "Little Park of Horrors", një skeç muzikor ku Mulaney luante një operator të trishtuar karroce me kuaj, i cili po ankohej për ndalimin e fundit të karrocave me kuaj në Nju Jork. Yang, i cili aktualisht po luan Mary Todd Lincoln në shfaqjen hit të Broadway-t "Oh, Mary!", hyri për të kënduar një parodi të "And I'm Telling You I'm Not Going" nga "Dreamgirls" rreth një udhëtimi në Lincoln Tunnel. A e imagjinoni dot këtë?! Yang u largua nga "SNL" në mes të sezonit të tij të tetë, në vitin 2025. Gjatë kohës së tij në emision, ai u bë një yll i madh, me disa nga rolet e tij më të paharrueshme duke përfshirë imitimin e hipopotamit xhuxh viral Moo Deng dhe ajsbergut që fundosi Titanikun. E pra, e pamë që e ka gjenin e humorit në gjak, apo jo?