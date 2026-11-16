Big Brother VIP Kosova 5: Adriani mori mesazh nga droni, “Wuff” e shkriu!
Shtëpia e Big Brother VIP Kosova 5 u kthye në skenë emocionesh të vërteta kur familja i dërgoi përmes një droni një mesazh special për Adrianin. Mesazhi ishte i shkurtër, por plot dashuri: “Të don familja shumë. Jemi krenarë me ty. Veç vazhdo! Wuff”.
Nuk është çudi që ky gjest e shkriu krejt Adrianin! Gjesti i rikujtoi se jashtë shtëpisë ka njerëz që e mbështesin dhe janë krenarë për rrugëtimin e tij.
Nëse mendonit se gjërat në Big Brother s'mund të bëheshin më emocionuese, ja ku e patë! Një mesazh nga familja, e sjellë direkt nga qielli me dron, ishte pikërisht ajo që i duhej Adrianit për të marrë një dozë të fortë motivimi. Dhe ai “Wuff-i” në fund? I dha një prekje edhe më personale dhe të ëmbël këtij gjesti. Këto janë ato momente që na kujtojnë pse VIP-at, edhe pse në shtëpinë më të famshme, janë thjesht njerëz me ndjenja.
Tani presim të shohim çfarë surprizash të tjera do të na sjellin, apo s'e ka fund ky Big Brother VIP Kosova 5?!