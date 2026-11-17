Big Brother VIP 6 vjen me surpriza: Ingrid Gjoni banore, Egli Tako drejt rolit të ri!
Edicioni i ri i "Big Brother VIP Albania 6" po afron me shpejtësi, dhe siç pritej, emrat e personazheve që mund të bëhen pjesë e tij kanë filluar të zbulohen. Spektakli pritet të nisë më 19 dhjetor dhe një nga emrat që po bën bujë në rrjet është ai i këngëtares Ingrid Gjoni.
Sipas informacioneve për "Pamfleti", Ingrid Gjoni pritet të jetë një nga personazhet që do të përjetojë izolimin në shtëpinë më të famshme të Shqipërisë. Mbetet për t'u parë të shohim se si do të përshtatet këngëtarja me këtë format dhe çfarë dinamikash do të sjellë ajo në lojë.
Por surprizat e këtij edicioni nuk mbarojnë me listën e mundshme të banorëve. Egli Tako, ish-banore e "Big Brother VIP", mund të rikthehet në ekran, por këtë herë në një pozicion krejt ndryshe. Flitet se ajo është në diskutime për të marrë drejtimin e "Big Brother Fan Club" – dhe kjo s'është pak!
Egli ka dhënë një përgjigje fillestare pozitive për këtë mundësi, ndërsa bisedimet mes palëve janë avancuar. Megjithatë, ende nuk ka një marrëveshje finale të formalizuar. Ndërkohë, emri i saj ishte përmendur edhe më parë si një kandidate e mundshme për moderimin e emisionit, duke e bërë këtë mundësi edhe më interesante. Selin Bollati ishte një tjetër emër që qarkullonte për këtë pozicion, por ajo e ka mohuar mundësinë për t'u bërë pjesë e "Fan Club".
Me nisjen e spektaklit më 19 dhjetor, vëmendja është fokusuar jo vetëm te banorët e rinj, por edhe te figurat që mund të marrin role të reja këtë sezon. Me gjithë këto lëvizje, ky "Big Brother VIP 6" premton të jetë një festë e vërtetë për të gjithë ne, apo jo?