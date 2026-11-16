Lista e këngëve të GTA VI është E VËRTETË! Travis Scott, Cardi B dhe Dua Lipa brenda!
Ata që kanë pritur Grand Theft Auto VI me padurim, e kanë kaluar kohën duke u marrë me thashetheme pafund për listën e këngëve të lojës. Për fat të mirë, sot ne kemi konfirmimin nga një burim i afërt: tracklista e zbuluar online është mëse reale! S'e besojmë dot që do ketë një super-soundtrack të tillë, shoku. Lëri llafet, GTA VI do të jetë EPIC, edhe pa e nisur fare.
Midis emrave të jashtëzakonshëm që do të dëgjojmë teksa shëtisim në lojë, janë: Playboi Carti, Cardi B, Gunna, JT, Travis Scott, Dua Lipa, Morgan Wallen, Tove Lo, Zara Larsson dhe Lana Del Rey. E kuptoni vetë ç'do të thotë kjo? Do të kemi kolona zanore që do të na mbajnë "on fire" gjatë gjithë lojës, duke na dhënë adrenalinë sa herë të kapim një makinë dhe t'i bëjmë karshi çdo pengese. Kjo s'është thjesht një lojë, është një festival muzikor!
Hajpia për GTA VI është në majë dhe Travis Scott e di shumë mirë këtë, prandaj na "tund" pak me postimet e tij. Ai ndau një foto ku shfaqej me një kopje të lojës, duke mbajtur edhe një fetë pizza, sepse e di mirë që gaming dhe pizza shkojnë bashkë si duart me gishtat. Çfarë jeni duke bërë? pyeti ai në mbishkrimin e postimit. Kush është gati?
Data e shumëpritur e lëshimit të GTA VI është 19 nëntor i këtij viti. Pra, numërimi mbrapsht ka filluar dhe ora po ecën shpejt, mikesha! Dhe sikur të mos mjaftonte loja vetë, dy ditë pas lançimit, Rockstar do të festojë me një event gjigant: "Grand Theft Auto VI: The Festival" në Miami. Këtu do të performojnë yje si Travis Scott, Kodak Black, Cardi B dhe shumë artistë të tjerë, duke na dhënë një shije live të asaj që do të dëgjojmë në lojë. Kjo po që është festë e vërtetë, jo ato partyt tona të dielave me PlayStation 2!
Këshilla është: paraporositni dhe shkarkojeni lojën që më parë, kështu nuk do të keni probleme kur të nisni të luani në 12 të natës së 19 nëntorit. Ne e dimë që s'do të rini dot pa e bërë, ndaj hajdeni bëjeni gati internetin! Tashmë janë publikuar edhe çmimet e edicioneve të ndryshme (sa para do na duhen vallë?), vlerësimet për zhvillimin miliarda dollarësh (po si s'e dinim ne këtë?), dhe fakti që po, loja del në nëntor 2026. Madje, është publikuar edhe një listë me 69 veçori të reja që loja do të ketë, të cilat me siguri do na lënë me gojë hapur. E thënë shkurt, është gati për të shpërthyer internetin, ekranet tona, dhe pse jo, edhe marrëdhëniet tona me gjumin! Mund të themi me siguri që kjo lojë nuk do të jetë thjesht argëtim, por një event kulturor më vete. Jeni gati të humbni gjumë?! Apo do e luani derisa t'ju dalë tym nga kontrolluesi?