Brikena dhe Mateo: Unfollow sërish, xhelozia po i ndan prapë?!
Brikena dhe Mateo, çifti i famshëm i dalë nga “Big Brother VIP Albania”, s'na lënë të qetë asnjëherë me dramën e tyre! Duket se kanë hyrë në një tjetër periudhë të vështirë marrëdhënieje, pasi sipas raportimeve, janë prapë në krizë. Çifti, që pas përfundimit të spektaklit ka pasur disa herë ndarje e ribashkime, ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve pas një veprimi të tyre në rrjetet sociale.
Po, e morët me mend! Sërish i kanë hequr ndjekjen njëri-tjetrit në Instagram. Kjo gjë ka shtuar dyshimet për një tjetër krizë mes tyre, duke na bërë të mendojmë se mos po luajnë e kam, s'e kam me zemrat tona. Duket se debatet mes tyre kanë vazhduar dhe në qendër të mosmarrëveshjeve është xhelozia e vjetër e mirë, që raportohet të jetë arsyeja kryesore për tensionet e fundit.
Por, ka një detaj që kësaj radhe e bën pak më interesante situatën. Ndryshe nga herët e tjera, fotoja e përbashkët e Brikenës dhe Mateos vazhdon të qëndrojë e publikuar në profilin e saj. Kjo na lë pak në ajër, duke na bërë të pyesim: a është kjo thjesht një tjetër krizë e përkohshme si ato që kemi parë, apo këtë herë po i vjen vërtet fundi lidhjes së tyre?
Deri më tani, asnjëri prej tyre nuk ka dhënë asnjë reagim publik për situatën. Të themi të drejtën, ndoshta dhe s'dinë çfarë të thonë, se e kanë bërë namin me këto ndarje-ribashkime. Po ju, çfarë mendoni, sa do zgjasë kësaj here?