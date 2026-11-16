Skandal (apo jo?): Pse Haymitch heshti për rebelimin e tij?!
Ok, The Hunger Games nuk janë thjesht filma, janë një manifest! Na kanë futur kokë e këmbë në botën distopike të Panemit, aty ku Lojërat e Urisë janë një ngjarje çnjerëzore. Ndërkohë që të gjithë po numërojmë ditët për filmin më të fundit prequel, Sunrise on the Reaping, fansat janë mbushur me pyetje që s'kishin gjetur kurrë përgjigje. Por duket se autorja e universit tonë të preferuar, Suzanne Collins, ka vendosur t'i japë fund spekulimeve të pafundme. Ajo ka zgjedhur të na tregojë pse Haymitch Abernathy, ai mentori ikonik, ka qenë aq i rezervuar për të kaluarën e tij. Dhe po, të jemi realistë, ka një arsye MJAFT të fortë dhe, mesa duket, edhe traumatike!
Filmi i ri, Sunrise on the Reaping, na hedh mbrapa në kohë, plot 24 vjet para ngjarjeve epike që pamë me Katniss Everdeen. Këtë herë, fokusi është te një Haymitch Abernathy 16-vjeçar, i portretizuar nga Joseph Zada, i cili nuk është ende mentori i thatë që majmë mend, por një djalë i ri që po kalon ferrin. Ai merr pjesë në Lojërat e 50-ta Vjetore të Urisë, të njohura edhe si Quarter Quell-i i Dytë. Dhe ne, si fansa të devotshëm, e dimë shumë mirë se Quarter Quell-at janë edicionet speciale të Lojërave që mbahen çdo 25 vjet dhe janë gjithmonë më të përgjakshmet, më brutalet dhe më vendimtaret. Por si ka mundësi që Haymitch, ky personazh kyç, nuk foli kurrë më vonë për atë që i ndodhi në ato Lojëra? Misteri u zgjidh, o njerëz!
Epo, ja ku jemi! Në një letër speciale për fansat, ku autorja nuk i kursen fjalët e mira për regjisorin Francis Lawrence dhe të gjithë ekipin fantastik pas filmit, Collins ka shpjeguar, më në fund, arsyen pse Haymitch mbajti gojën kyçi për të kaluarën e tij në trilogjinë origjinale. Dhe sinqerisht? Përgjigjja është mjaft e kuptueshme, madje të bën të thuash 'po, normalisht!'. Tipi ishte thjesht i tmerruar nga pasojat shkatërruese të rebelimit të tij të dështuar. Po, e lexuat mirë.
Collins shkruan se fara e historisë së Haymitch Abernathy u mboll më shumë se njëzet vjet më parë, kur ajo filloi trilogjinë origjinale. Ajo na kujton se si, në Catching Fire, Katniss dhe Peeta shohin rishikimin e Lojërave të tij të Quarter Quell-it të Dytë, ndërsa ai vetë rri në hije dhe vëzhgon në heshtje, si një shpirt i torturuar. Kjo tregon qartë thellësinë e dhimbjes së tij. Dhe Kapitoli? Si gjithmonë, ai s'e lë kurrë rastin pa e shtrembëruar të vërtetën dhe pa e kthyer realitetin në propagandë të tmerrshme, . Për Haymitch-in, të tregonte të vërtetën për atë që ndodhi, do të ishte shumë e rrezikshme për tributet e tij dhe shumë traumatike për të, shpjegon Collins. Dhe, të jemi të sinqertë, kush mund ta fajësojë?
Duke kaluar te performanca që na ka bërë të duam Haymitch-in edhe më shumë, Collins ka vetëm fjalë miradije për aktorin e mrekullueshëm Woody Harrelson, i cili e ktheu në legjendë këtë personazh në filmat origjinalë. Edhe pse Harrelson kishte vetëm një përshtypje të zbehtë të tmerreve që Haymitch kishte duruar, autorja vlerëson pa masë performancën e tij të jashtëzakonshme. Ajo thotë se ai intuitivisht e plotësoi udhëtimin emocional të personazhit me një performancë perfekte, duke sjellë në jetë në mënyrë brilante ankthin e brendshëm që fshihej pas sjelljes 'laissez-faire' të Haymitch-it si mentor i Katniss-it dhe Peeta-s. Një dëshmi e vërtetë e talentit të Harrelson-it, që edhe me pak detaje, arriti të krijonte një portret kaq të thellë dhe bindës. Ky quhet mjeshtër!
Collins shkruan se Woody Harrelson kthehet për të ripërsëritur rolin e tij, së bashku me yjet origjinalë Jennifer Lawrence dhe Josh Hutcherson. Collins beson se rikthimi i tyre i shton një thellësi të tillë filmit. Është një dhuratë të shohësh sesi ata lidhin Lojërat e Urisë të Haymitch-it me historinë e Katniss-it. Filmi është i ndritshëm me qëllim, për të kontrastuar sa vdekjeprurëse është arena këtë herë. Sunrise on the Reaping vjen në kinema më 20 nëntor, prandaj bëhuni gati!