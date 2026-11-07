Drama online: Jetmira Avdili shpërthen në lot për bullizmin
Rrjetet sociale janë përfshirë në një valë diskutimesh të shumta pas akuzave për bullizëm, e këtë herë, influencerja Jetmira Avdili ka folur për herë të parë.
Sot, në emisionin “Kosova Live”, Jetmira ka rrëfyer mes lotësh se si e ka përjetuar situatën e bullizmit. Bëhet fjalë për një grup të mbyllur në Facebook, ku Jona Krasniqi, banore e “Big Brother VIP Kosova 5”, dyshohet se ishte administratore.
Në komentet e publikuara aty dyshohet se janë përmendur emrat e disa vajzave të njohura, përfshirë Jetmira Avdili, Leonita Xhaka, Doresa, si dhe Valdrina, bashkëshortja e banorit Valdet.
Përveç rrëfimit personal, Avdili shfrytëzoi rastin të jepte një mesazh të fuqishëm për të gjitha vajzat që përballen me bullizëm dhe sulme të tilla. Nuk është e lehtë të hapësh zemrën para gjithë botës, sidomos kur bëhet fjalë për dhimbje. Shpresojmë që ky mesazh të dëgjohet dhe të ndryshojë diçka. A jemi ende në kohë për të ndaluar bullizmin online, apo e kemi humbur betejën?