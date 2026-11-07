Macklemore: Arenat e SHBA-së po ma mbyllin derën për turneun “Free Palestine”!
Reperi i njohur Macklemore thotë se përpjekjet e tij për të sjellë turneun bamirës “Free Palestine” në SHBA janë penguar nga pronarët e ambienteve, të cilët kanë refuzuar të presin shfaqjet.
Në një deklaratë të lëshuar të premten, Macklemore veçoi disa arena të mëdha, duke përfshirë Madison Square Garden dhe Barclays Center në Nju Jork, Kia Forum, Intuit Dome dhe Crypto.com Arena në zonën e Los Anxhelosit, si dhe Chase Center në San Francisko. Sipas reperit, fillimisht ai kishte marrë data të lira në këto arena deri në fund të vitit, por këto oferta u tërhoqën sapo ambientet mësuan se shfaqjet do të ishin në favor të Palestinës.
Macklemore tha se dyert iu mbyllën. Bisedat ishin të ndryshme, por rezultati ishte i njëjtë. Shfaqjet nuk do të lejoheshin të mbaheshin në këto ambiente. Por një zëdhënës i Madison Square Garden, duke iu përgjigjur pretendimit të Macklemore, tha në një deklaratë se: Ne kemi disa nga ambientet më të ngarkuara në botë me disponueshmëri jashtëzakonisht të kufizuar dhe ai nuk është një akt i nivelit të arenës. Hë, ç’patën? A mos i ka hyrë frika dhe po thonë sa për të kaluar radhën?
Më shumë sesa thjesht një koncert
Macklemore, reperi i njohur, ka qenë prej kohësh një zë i fortë në mbështetje të kauzës palestineze. Kjo nuk është hera e parë që ai përballet me pengesa për shkak të qëndrimit të tij: në shtator, ai u hoq nga turneu i Ed Sheeran pasi disa pronarë stadionesh, të drejtuar nga pronari i New England Patriots, Robert Kraft, kundërshtuan deklaratat e tij pro-Palestine dhe kërcënuan se do ta pengonin të performonte nëse ai do të mbetej pjesë e listës.
Por Macklemore nuk u dorëzua. Ai nisi turneun e tij “Free Palestine” me tre koncerte të shitura plot në Dublin, Paris dhe Londër muajin e kaluar, ku iu bashkuan artistë si Hozier, Aurora, Paloma Faith, Kneecap dhe Portugal. the Man. Që nga fillimi, plani ka qenë të sillte turneun në SHBA, por pas javësh përpjekjesh, nëntë arena të mëdha amerikane i kanë thënë “jo”. Në mbi njëzet vite turnesh, nuk kam përjetuar kurrë diçka të tillë, theksoi ai.
Ai e quan këtë jo një incident të izoluar. Për dekada, aktivistët, poetët, shkrimtarët, muzikantët dhe artistët që kanë qëndruar në solidaritet me popullin palestinez janë përballur me pasoja për këtë. Shumë kanë paguar një çmim shumë më të lartë se unë. Reperi shprehu keqardhje që nuk foli publikisht kur zionistët po më godisnin fshehurazi gjatë tre viteve të fundit. Sipas tij, frika, manipulimi dhe shtypja janë mënyrat si pushtetarët i mbajnë artistët të heshtur: Mbylleni gojën dhe dribloni, ose do të ndëshkoheni.
Refuzimi i heshtjes dhe plani B
Në këtë pikë, Macklemore thotë se i ka “rënë pika” për të ruajtur marrëdhëniet, qofshin ato biznesi apo personale, me këdo që nuk është pro një Palestine të lirë. Më mirë t’i humbas të gjitha mundësitë në këtë industri, sesa të kaloj edhe një ditë duke mbrojtur njerëz që vlerësojnë marrëdhëniet e tyre të biznesit me Izraelin më shumë se jetën njerëzore palestineze, deklaroi ai. Për të, është ironike që SHBA krenohet me lirinë e fjalës, por disa miliarderë mund të vendosin cilat kauza janë të pranueshme, cilat zëra janë të mirëpritur dhe cilat jetë njerëzore ia vlejnë të mbrohen. Sot është Palestina. Çfarë do të jetë nesër? pyeti reperi.
Për pronarët e arenave, fjalët “Free Palestine” paraqesin një kërcënim, jo sepse rrezikojnë dikë, por sepse ato fjalë sfidojnë sistemet e pushtetit mbi të cilat kanë ndërtuar pasuritë e tyre. Ai u jep zemër artistëve të tjerë që mund të kenë frikë, duke u thënë se ai vetë e ka ndjerë këtë frikë, por ajo humbet fuqinë kur kuptojmë se nuk jemi vetëm. Ai ëndërron një botë ku thënia “Free Palestine” nuk është e diskutueshme, por e pritshme, dhe ku artistët vlerësojnë lirinë e fjalës dhe çlirimin kolektiv më shumë sesa marrëveshjet e tyre të markave.
Repereja shprehet me optimizëm, duke thënë se rrjedha po ndryshon. Ai përmendi suksesin në Evropë, me tre arena të mbushura, dhjetëra mijëra njerëz nga prejardhje dhe fe të ndryshme, dhe më shumë se dyzet artistë e folës që mbështesin çlirimin palestinez. Për të gjitha përpjekjet për ta pikturuar këtë lëvizje si një lëvizje të rrënjosur në urrejtje, ajo që mbushte ato dhoma ishte dashuria, u shpreh ai.
Si provë, Macklemore përmendi fitoren e Abdul El-Sayed në garën për Senat me një platformë që përfshinte dhënien fund të gjenocidit në Gaza dhe ndalimin e shitjeve të armëve amerikane për Izraelin, pavarësisht se AIPAC shpenzoi 42 milionë dollarë për ta mundur. Problemi me blerjen e pushtetit është besimi se ke blerë edhe njerëzit, tha Macklemore. Miliarderët varen nga heshtja dhe bashkëpunimi ynë. Ata harrojnë se ne blejmë biletat e tyre. Ne i mbushim arenat e tyre. Ne ndërtojmë perandoritë e tyre. Dhe ne kemi fuqinë t’i shembim ato.
Macklemore mbetet i përkushtuar për të sjellë turneun në SHBA, edhe nëse kjo do të thotë të ndërtojë skenat e tij ose të mbajë shfaqje jashtë. Do të vazhdojmë të punojmë me artistë dhe organizatorë të tjerë, duke vazhduar aty ku lamë në Evropë, tha ai. Ndoshta thjesht do ta çojmë këtë gjë jashtë, aty ku i takonte që në fillim. E pra, duket se reperi nuk bën dot pa dramë, por të paktën këtë herë e ka për një kauzë të drejtë. E kush mund ta ndalojë një artist që do të thotë fjalën e tij, qoftë edhe në rrugë?