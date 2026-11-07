Alaudini "fshin veshët" banorëve për rregullat e Vëllait të Madh
Alaudin Hamiti u drejtua banorëve me një sqarim gjatë spektaklit të Big Brother VIP Kosova. Moderatori, i njohur për drejtimin e spektaklit, ua tërhoqi vëmendjen banorëve duke rikujtuar rëndësinë e respektimit të rregullave të shtëpisë. Reagimi erdhi pasi Akili përdori një bisedë me Vëllain e Madh si argument.
Akili e kishte përdorur një bisedë të zhvilluar me Vëllain e Madh si argument gjatë një debati me banorët e tjerë. Alaudini vendosi t'ua tërhiqte vëmendjen banorëve.
Ai tha: “Dua t’ju sqaroj një gjë që prek të gjithë ju, sa i përket rregullave të Vëllait të Madh.”
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