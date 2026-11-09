Alanis Morissette na la "pa gojë": "Jam panseksuale!"
Alanis Morissette, këngëtarja kanadeze që na ka shoqëruar me himnet e saj që nga viti 1995, na ka dhënë një arsye tjetër për të thënë "You learn" (Ti mëson), ashtu si titulli i këngës së saj ikonike. Këtë herë, bëhet fjalë për një zbulim personal që i la të gjithë me gojë hapur .
Ylli doli si panseksuale në një episod të kohëve të fundit të podkastit "Handsome", i prezantuar nga Fortune Feimster, Tig Notaro dhe Mae Martin. Kjo ishte një surprizë edhe për vetë prezantueset.
Në fund të episodit, Fortune Feimster iu drejtua Morissette me një koment që shumë fansa të saj do ta miratonin plotësisht: Feimster i tha se i vjen keq për burrat që e lënduan, por jo për këngët që dolën prej kësaj. Dhe tamam kur menduam se biseda po shkonte drejt një përfundimi të qetë dhe mirënjohjeje, Feimster hodhi pyetjen bombë, nëse kjo e ka bërë ndonjëherë të dëshirojë të ishte lezbike.
Morissette, me natyrën e saj të drejtpërdrejtë, thjesht tundi kokën dhe, pa ngurrim, tha: Ajo tundi kokën dhe tha se është panseksuale. Pastaj shtoi me shaka se i merr të gjitha. Ky pohim ishte aq i papritur saqë e shokoi Notaro-n, e cila pyeti nëse është vërtet panseksuale. Morissette, me ton më serioz, e përsëriti: "Po, jam."
Notaro u befasua pa masë që nuk e dinte këtë detaj kaq personal për Alanis-in, duke imagjinuar se një zbulim i tillë do të ishte një hyrje perfekte për në podkast. Me shaka, ajo i tha Morissette-s se duhej ta kishte thënë që në fillim të emisionit. Por Morissette, me stilin e saj enigmatik dhe karizmatik, theksoi se i pëlqen t'i lërë gjërat më të mira për në fund. Ajo tha me shaka se i pëlqen ta lërë për epilog, duke na treguar edhe një herë se ka një sens humori të veçantë.
Këngëtarja-kantautore 52-vjeçare, e cila është e martuar dhe ka tre fëmijë, ka qenë mjaft aktive kohët e fundit, duke provuar se mosha është vetëm një numër kur ke kaq shumë energji. Ajo publikoi albumin e saj të parë festiv, Good Weather for Immaculate Conception, një koleksion me dymbëdhjetë klasike Krishtlindjesh dhe dy këngë origjinale. Përveç kësaj, Morissette filloi rezidencën e saj koncertore Butterfly with a Machete në YouTube Theater të enjten e kaluar, dhe fansat e saj do të kenë mundësinë ta shohin sërish në skenë në të njëjtin teatër më 10 dhe 11 nëntor.
Pra, siç e shihni, Alanis Morissette jo vetëm që vazhdon të na mbajë të lidhur me muzikën e saj të thellë dhe të sinqertë, por edhe me zbulimet e saj personale, duke na kujtuar se gjithmonë ka diçka të re për të mësuar nga artistët që admirojmë. Kush tjetër mezi pret të shohë se çfarë surprizash na pret ajo më tej?