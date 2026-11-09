Përplasje mes Beharës dhe Akilit, në debat përfshihet edhe Fuego
Gjatë Prime-it të fundit të Big Brother VIP Kosova 5, u transmetua një klip që na la gojëhapur me debatin e ndezur mes Beharës dhe Akilit.
Pas kësaj, Behara u shpreh se e kishte kursyer Akilin, por se nuk mund t’ia tolerojë veprimet e tij. Eh, kush e ka thënë që durimi është art, nuk e ka njohur Beharën e Big Brother-it!
Nga ana tjetër, Akili nuk e la pa përgjigje. Ai deklaroi se Behara po përdor diçka që nuk duhet dhe theksoi me forcë se asnjëherë nuk e kishte cenuar atë në aspektin moral. Madje, e akuzoi hapur Beharën se po luan rolin e “asistentes së Fuegos”. A ka më mirë se një reality show ku rivalët akuzojnë njëri-tjetrin se janë “asistentë”?
Normalisht, pa Fuego-n s’bëhej muhabet! Ai u fut në debat si rrufeja në qiell të hapur, duke e akuzuar Akilin se i ofendon femrat. Fuego tha se qëndrimi i Akilit me vajzat lidhet me sjelljen e mirë që, sipas tij, ai ka ndaj tyre.
Tani s’na mbetet veçse të presim se si do shkojnë punët mes këtij trekëndëshi dramatik. Çfarë mendoni, kush e ka të drejtën këtu?