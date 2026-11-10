Maran hap dyert e stërvitjes, kuqezinjtë gati për festë!
Kombëtarja shqiptare ka nisur përgatitjet për dy ndeshjet e fundit në Ligën e Kombeve dhe, ndërsa presim fitore, trajneri Rolando Maran ka zgjedhur ta nisë këtë grumbullim me një gjest mjaft special: ka hapur dyert e stërvitjes së parë për publikun!
Kjo lëvizje synon t'u japë tifozëve mundësinë të ndjekin nga afër përgatitjet e skuadrës dhe të krijojnë atmosferën më pozitive të mundshme. Një përshëndetje e ngrohtë, e kuptojmë!
Maran kërkon t'i afrojë sa më shumë tifozët me ekipin, duke e konsideruar mbështetjen e tyre një element super të rëndësishëm për suksesin e Shqipërisë. Duam të krijojmë një sinergji mes tifozëve, ekipit, lojtarëve dhe të gjithëve që e duan këtë fanellë. Në fund të fundit, ata janë motori dhe energjia e kësaj skuadre, ka thënë trajneri italian. Më e qartë se kaq, s'ka ku të shkojë.
Kombëtarja hyri në këtë grumbullim në një pozicion më se të favorshëm, duke kryesuar Grupin C1 me nëntë pikë, me objektiv të qartë: vendin e parë. Pra, atmosfera e mirë dhe sinergjia duken më shumë se të nevojshme. Kuqezinjtë kanë përpara dy ndeshje super të rëndësishme. E para, më 12 nëntor, Shqipëria do të presë Finlandën në stadiumin “Air Albania”, në orën 20:45. Pastaj, më 15 nëntor, ekipi i Maranit do të luajë në Budapest kundër Bjellorusisë, duke nisur në orën 18:00.
Me dyer të hapura dhe një mesazh uniteti, Maran po na thotë hapur se kjo fazë vendimtare duhet nisur me mbështetjen e plotë të tifozëve. A jemi gati ta ndezim stadiumin, si gjithmonë?