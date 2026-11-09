Feminizmi ndez debat të ashpër mes Zojës dhe Arlindës në BBVK5
Kur feminizmi bëhet tema qendrore në Big Brother, e di që drama është e garantuar! Kësaj radhe, Zoja dhe Arlinda në BBVK5 kanë ndezur shtëpinë me një diskutim tejet të zjarrtë. Duket se asnjëra nuk ka ndërmend të tërhiqet kur vjen puna te bindjet e tyre, duke shkaktuar një përplasje të vërtetë.
Arlinda nuk i mbajti për vete kritikat, duke i drejtuar Zojës disa fjalë të rënda, pa filtra fare. "Ti ishe e tmerrshme, mos ma luaj feministen. Ti s’ki kurrfarë fuqie me lu feministen… Ti s’ki kurrfarë humaniteti", i tha ajo, duke e kritikuar ashpër Zojën.
Nga ana tjetër, Zoja nuk e la pa kthim. Ajo reagoi duke kundërshtuar hapur mënyrën se si Arlinda po e përdorte termin e feminizmit në mes të debatit. "Mos ma përdor feminizmin në çdo situatë të mundshme", ia ktheu Zoja,
Ky debat na tregon edhe një herë se në BBVK5, asgjë nuk kalon pa u diskutuar me zë të lartë dhe me plot pasion. Po ju, çfarë mendoni, a po e përdorin drejt feminizmin, apo thjesht po na dhurojnë pak spektakël? Flisni tani!