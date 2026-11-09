The Strokes "ndezën" SNL dhe na surprizuan me një klip të ri!
The Strokes pushtuan skenën e "Saturday Night Live" këtë fundjavë, duke e shndërruar natën në një spektakël të vërtetë, ku të gjithë sy e veshë ishin te performanca e tyre. Kitaristi i tyre i hershëm, Nick Valensi, mungonte sërish. Ata interpretuan dy këngë nga albumi i tyre më i fundit, Reality Awaits: Lonely in the Future dhe "Going Shopping". Për "Going Shopping" u bashkua Walton Goggins, ylli i videoklipit të këngës, i cili luajti bongot. Kjo ishte hera e pestë që grupi i ikonave të rokut nga Nju Jorku shfaqej në SNL, Performanca e tyre e fundit kishte qenë gjashtë vjet më parë, në mbështetje të albumit The New Abnormal.
Pas shfaqjes në SNL, The Strokes publikuan edhe videoklipin e këngës Lonely in the Future. Videoja, e drejtuar nga Warren Fu, përdor kukulla të dizajnuara nga ekipi pas shfaqjes britanike "Spitting Image". Kukullat nuk janë të zakonshme, ato paraqesin fytyra të njohura nga bota e artit si legjenda Lou Reed dhe Bach, por edhe miliarderë si Elon Musk, Jeff Bezos dhe Mark Zuckerberg. Bezos dhe Musk kanë edhe një histori dashurie si subplot. Anëtarët e bandës shfaqen gjithashtu si kukulla. Në materialet e shtypit, ata e cilësuan videon homazh për klipin e Genesis për "Land of Confusion".
Kjo performancë në SNL erdhi pikërisht në fund të pjesës së tyre të turneut "Reality Awaits" në Amerikën e Veriut dhe Evropë. Në muajt në vijim, banda do të udhëtojë drejt Meksikës, Amerikës së Jugut dhe Australisë. Në hapje të koncerteve kanë qenë Thundercat, Hamilton Leithauser nga The Walkmen, dhe Cage the Elephant.