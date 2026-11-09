Edhe kamomili ynë i dashur ka anët e veta "të errëta"?
Kamomili, ai "ilaçi" i gjithanshëm që na ndihmon të qetësohemi, ka potencialin të shkaktojë reaksione alergjike. Kjo ndodh veçanërisht te ata që janë alergjikë ndaj bimëve të familjes së margaritës, edhe pse rastet janë shumë të rralla. Kujdes nëse jeni alergjikë ndaj luleve si kamomili, luledielli i verdhë (marigold), krizantema apo vetë margarita.
Gjithashtu, kremrat me kamomil mund të shkaktojnë ekzemë alergjike dhe t'i irritojnë sytë. Dhe diçka tjetër që ndoshta nuk e prisnit: efektet e përdorimit afatgjatë të kamomilit ende nuk dihen. Pra, nuk është se mund ta pini pafund pa menduar.
Para se të pini një gotë tjetër, duhet të flisni me mjekun tuaj nëse keni ndonjë problem shëndetësor. Kamomili përmban një sasi të vogël kumarinë, e cila mund të ketë efekte shumë të lehta holluese gjaku, sidomos në doza të larta dhe për periudha të gjata. Mos e përdorni kamomilin dy javë para një operacioni të planifikuar, sepse mund të ndërveprojë me medikamentet e anestezisë.
Nëse merrni rregullisht medikamente, flisni me mjekun para se të merrni suplemente me kamomil. Ai mund të ndërveprojë me qetësues, hollues gjaku, medikamente antipllakëz, aspirinë, dhe qetësues dhimbjesh si ibuprofeni apo naprokseni. Po ashtu, ka gjasa të ndërveprojë me suplemente të tjera si ginkgo biloba, hudhra apo valeriana.
Për shkak të mungesës së informacionit për sigurinë e përdorimit afatgjatë, kamomili nuk rekomandohet për gratë shtatzëna apo ato që ushqejnë me gji. Dhe për të vegjlit tanë? Gjithmonë konsultohuni me pediatrin para se t'u jepni kamomil.
Mesa duket, edhe kamomili ka sekretet e veta. A e dinit ju këtë?