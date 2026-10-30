Resul Sinani, emri i ri në panelin e opinionistëve të Big Brother VIP Kosova 5!
Ç'e kemi njerëz? Big Brother VIP Kosova 5, nis sot, më 30 tetor, dhe këtë herë, paneli i opinionistëve ka një fytyrë të re: gazetarin Resul Sinani.
Sinani do të jetë aty, gati për të komentuar çdo zhvillim të banorëve. Ai do të komentojë gjithçka që ndodh brenda shtëpisë, nga dinamikat mes banorëve e deri te ngjarjet që pritet ta karakterizojnë këtë edicion. Pra, po presim shumë nga ai.
Big Brother VIP Kosova 5 pritet të sjellë personazhe nga më të ndryshmit, që padyshim do të prodhojnë situata pafund për t'u komentuar dhe tallur (gjithmonë me dashuri, sigurisht!). Me Resul Sinanin në bord, jemi kuriozë të shohim nëse ai do t'i thotë gjërat troç, apo do na lërë me pikëpyetje. A jeni gati për t'u 'ngujuar' me ne në ekran?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.