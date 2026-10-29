Super Bowl-i merr flakë: Jay-Z ngjitet në skenë për herë të parë!
Imagjinoni këtë skenë: miliona sy drejt ekranit, një stadium plot dhe zëri që trondit botën e hip-hopit duke pushtuar skenën më të madhe. Po, po flasim për Jay-Z! Reperi i njohur do të ngjitet për herë të parë në spektaklin muzikor të Super Bowlit, më 14 shkurt, pranë Los Angelesit.
Lajmi u konfirmua nga Liga Kombëtare e Futbollit Amerikan (NFL), duke na dhënë të kuptojmë se kjo nuk është thjesht një thashethem. Por, për ta bërë edhe më interesant, kompania e tij, “Roc Nation”, është ajo që organizon gjithë spektaklin gjatë pushimit të lojës. Dhe si të mos mjaftonte, vetë Jay-Z ka pasur një rol kyç në përzgjedhjen e artistëve. Pra, mos prisni gjë tjetër veçse perfekte!
Që pas njoftimit, të gjithë po pyesim: kush do t’i bashkohet këtij show historik? Emri që po gumëzhin kudo? Po, e morët me mend, bashkëshortja e tij, mbretëresha Beyoncé. A do të na bëjnë surprizë dy ikonat e muzikës, duke shkelur skenën bashkë? Kjo do ishte 'mic drop' i vërtetë!
Vetë Jay-Z, emri i vërtetë i të cilit është Shawn Carter, e cilësoi këtë moment si realizim të një ëndrre. “Tridhjetë vjet muzikë, punë dhe kulturë në skenën më të madhe në botë. Ky rrugëtim vazhdon të jetë një ëndërr e bërë realitet”, u shpreh ai.
Komisioneri i NFL-së, Roger Goodell, tha se ishte shumë i emocionuar që publiku do të përjetojë talentin dhe ndikimin kulturor të reperit.
Jay-Z do të zërë vendin mes emrave të mëdhenj që kanë performuar aty, si Bad Bunny, Kendrick Lamar, Usher, Rihanna dhe The Weeknd. Një listë që flet vetë për peshën e këtij eventi.
Me 25 çmime “Grammy” dhe titullin e reperit të parë që u përfshi në “Songwriters Hall of Fame”, plus futjen në “Rock and Roll Hall of Fame” në vitin 2021, Jay-Z ka shkruar historinë. Dhe tani, do të shkruajë një kapitull të ri në një nga ngjarjet muzikore më të ndjekura në botë, që tërheq miliona shikues çdo vit. Po presim me padurim, ju?