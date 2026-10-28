Ghetto Geasy shtyn këngën e re, solidarizohet me situatën në vend
Reperi i njohur shqiptar, Ghetto Geasy, ka vendosur të shtyjë publikimin e projektit të tij më të ri muzikor. Kënga pritej të lansohej këtë të premte, por reperi ka vlerësuar se nuk është momenti i përshtatshëm për ta prezantuar këngën e re.
Lajmin e bëri të ditur vetë artisti përmes një postimi në rrjetet sociale. Ai shpjegoi se vendimi erdhi si pasojë e zhvillimeve të fundit në Shqipëri, ku vendi po përballet me protesta dhe tensione. Një gjest fisnik, pa dyshim, që tregon se ndonjëherë prioritetet janë diku tjetër.
Protestat e ditëve të fundit kanë vënë në qendër të vëmendjes kërkesat për reforma në arsim, më shumë mundësi për të rinjtë dhe masa kundër korrupsionit.
Ghetto Geasy nuk ka dhënë ende një datë të re për publikimin e këngës, por ka premtuar se fansat do të njoftohen sapo orari i ri të jetë i caktuar. Ai gjithashtu falënderoi ndjekësit për mirëkuptimin dhe mbështetjen e vazhdueshme. Kështu që, ndërsa prisni me gishtat kryq, mos harroni që gjërat e mira u vijnë atyre që presin. Dhe që kanë mirëkuptim!