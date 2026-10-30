Elijona thumbon Arlindën: "Unë jam e zonja e shtëpisë"
Banorët e Big Brother VIP Kosova 5 mbetën të ngrirë kur Elijona, ish-finalistja e BBVK 4, u fut në shtëpi. Por, siç ndodh gjithmonë në shtëpinë më të famshme në Kosovë, thumbimet nuk vonuan të shfaqen.
Nichi e quajti Elijonën “mysafire”, por ajo nuk e la me kaq. Elijona ia ktheu përgjigjen me spec: “Në fakt unë jom e zonja e shtëpisë…edhe vjet jom hy banorja e katërt, edhe sot,” tha ajo.
Sigurisht, drama vazhdoi! Arlinda i tha: “rri, s’na pengon, na mëson najsen, qysh me të qitë ma shpejt”. Një batutë e hidhur që tregon se lufta për dominim sapo ka filluar. Duket se Elijona nuk ka ndërmend të rrijë urtë si mysafire.
Epo, me këto thumbime që fluturojnë që në fillim, a jemi gati për një sezon plot dramë dhe argëtim? Kujt i shkon hakku kësaj radhe?