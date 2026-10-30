Granola Shtëpie: Më lehtë sesa e mendon, më e shijshme sesa ajo e blera!
A jeni gati të bëni vetë granolën që shihni në Instagram dhe e mendoni Uau, sa kohë i ka marrë këtij/kësaj? Epo, lajmi i mirë është që nuk ju duhet të jeni shef kuzhine për të bërë një granolë shtëpie që jo vetëm është super e shijshme, por edhe krejtësisht e personalizueshme! Harrojini ato versionet e paketuar me sheqer nga supermarketi, sepse kjo recetë me tërshërë, fruta të thata, mjaltë dhe arra është gjithçka që ju duhet për një mëngjes ose snack siç e doni ju. Plus, e bëni pikërisht ashtu siç ju pëlqen, me çfarë të doni brenda!
Përbërësit
- 300 gr niflade tërshëre
- 100 gr bajame ose arra (ose miks!)
- 50 gr fara sipas dëshirës
- 3 lugë gjelle mjaltë ose shurup panje
- 2 lugë gjelle vaj ulliri ose vaj kokosi
- 1 lugë çaji kanellë
- 1 majë luge kripë
- 1 lugë çaji ekstrakt vanilje
- 80 gr fruta të thata
- Opsionale: pika çokollate të zezë ose arrë kokosi e grirë (këtu fillon magjia!)
Si ta bësh
- Ndezim furrën në 160°C me ajër të nxehtë dhe shtrojmë një tavë me letër pjekjeje.
- Në një tas të madh, bashkojmë tërshërën, arrat, farat, kanellën dhe kripën. I përziejmë mirë.
- Në një tas të dytë, bashkojmë mjaltin me vajin dhe vaniljen. Këtë miks të lëngshëm e hedhim mbi përzierjen e tërshërës dhe e përziejmë fort, derisa të gjithë përbërësit të mbulohen njësoj.
- E hapim përzierjen në tavë, në një shtresë të njëtrajtshme.
- E pjekim për rreth 25-30 minuta, duke e përzier një herë në mes të kohës së pjekjes.
- Granola është gati kur ka marrë një ngjyrë të artë, si ajo e fotove perfekte. E lëmë të ftohet plotësisht para se të shtojmë frutat e thata dhe, nëse duam, çokollatën. Sa më shumë të ftohet, aq më krokante do të bëhet!
Si ta shijosh
Shërbejeni me kos të trashë dhe fruta të freskëta për një mëngjes plot energji, ose shtojeni në smoothie-n tuaj të preferuar. Mund ta hani edhe thjesht, si një snack të shpejtë gjatë ditës. Pasi të jetë ftohur plotësisht, ruajeni në një enë hermetike dhe do të keni gati një snack shtëpie krokant për disa ditë.
Mëngjesi juaj sapo mori një "upgrade" serjoz. Cili është kombinimi juaj i preferuar me granolën?