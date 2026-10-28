Russell Brand në gjykatë për akuza për përdhunim dhe sulm seksual, i mohon të gjitha
Russell Brand, aktori dhe komediani britanik, është paraqitur në gjykatë në Londër, ku ka nisur procesi gjyqësor për akuzat e rënda ndaj tij. Brand i ka mohuar të gjitha akuzat për përdhunim dhe sulm seksual.
Brand, 51 vjeç, përballet me tre akuza për përdhunim, tre për sulm seksual dhe një për sulm të pahijshëm. Ngjarjet, të cilat pretendohet se kanë ndodhur mes viteve 1999 dhe 2009, mbulojnë periudhën në Londër dhe Bournemouth. Këto akuza janë paraqitur nga gjashtë gra.
Në Gjykatën e Kurorës në Southwark të Londrës, nisi përzgjedhja e anëtarëve të jurisë, dhe po, gjyqtari kishte disa pyetje specifike për kandidatët. Ai donte të dinte nëse kishin dëgjuar më parë për Brand apo kishin parë një dokumentar televiziv dhe një artikull gazete të publikuar rreth tre vjet më parë, ku ishin ngritur akuza për sjellje të pahijshme seksuale ndaj tij.
Gjashtë kandidatë thanë se e kishin parë dokumentarin ose e kishin lexuar artikullin, dhe lista u ngushtua. Pas procesit fillestar, lista u reduktua në 20 kandidatë, nga të cilët do të zgjidhet juria përfundimtare. Gjyqtari paralajmëroi qartë kandidatët të mos bëjnë kërkime të pavarura për aktorin.
Gjykimi pritet të zgjasë rreth gjashtë javë, ndërsa seancat kryesore pritet të nisin pas përzgjedhjes së jurisë. Brand mbërriti në gjykatë me kostum ngjyrë hiri dhe syze dielli, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Laura.
Aktori u bë i njohur fillimisht si komedian dhe prezantues televiziv, para se të ndërtonte një karrierë në Hollywood, me role në filma si “Forgetting Sarah Marshall” dhe “Get Him to the Greek”. Vitet e fundit, ai i është përkushtuar më shumë podkasteve dhe jeton në Florida të Shteteve të Bashkuara.
Gjashtë gra kanë ngritur akuza, Brand i mohon, dhe e gjithë vëmendja është mbi këtë gjyq të rëndësishëm në Londër.