Kthesë e papritur në BBVK5: Jonida Vokshi mund të kthehet pranë Alaudin Hamitit?
Shok total! Vetëm pak ditë para se Big Brother VIP Kosova 5 të nisë zyrtarisht, po qarkullojnë lajme që na kanë lënë me gojë hapur: Jonida Vokshi mund të kthehet sërish në krah të Alaudin Hamitit!
E mbani mend? Në fund të gushtit, ajo u shpreh se po bënte një pauzë pas katër sezoneve të suksesshme, sepse donte t'i kushtonte më shumë kohë familjes, sidomos dy fëmijëve të saj. Madje, mesazhi i saj ishte super i ndjerë: Dy zëra më thërrasin mami. Po rriten dhe unë gjithë kohës po vrapoj. Kush nuk e kupton këtë?
Produksioni, siç duket, ka pasur një vrap të vërtetë pas prezantuesve për këtë edicion të pestë. U përfol gjerë e gjatë edhe emri i Bora Zemanit, por, të themi të drejtën, asgjë nuk u bë zyrtare dhe asnjë konfirmim s'erdhi. Pastaj, u hodh ideja që Alaudini ta prezantonte i vetëm. Po ja që, kur të gjithë menduam se ishte vendosur, doli ky skenar i ri që na bëri sytë katër!
Ama, mos u nxitoni me festimet! Deri tani, as produksioni e as vetë Jonida nuk e kanë konfirmuar këtë rikthim të bujshëm. Por, një detaj ia vlen të theksohet: Jonida vetë e kishte cilësuar vendimin e saj si një pushim, jo si një mbyllje përfundimtare të kapitullit me BBVK. Madje, falënderoi publikun dhe u uroi suksese Alaudinit e producentes Olsa Muhameti.
Edicioni i pestë i Big Brother VIP Kosova nis pikërisht sot, më 30 tetor. Imagjinoni sikur rikthimi i Jonidës të konfirmohet! Audienca do të shohë sërish dyshen e njohur në skenë, pas një "lamtumire" që na dukej pak si e prerë dhe përfundimtare. A s'do të ishte kjo drama e vërtetë?
Pra, tani, jemi të gjithë me sytë nga ekranet dhe me veshët hapur për një njoftim zyrtar. A do të jetë kjo kthesa më e madhe e BBVK këtë sezon, apo thjesht një thashethem i momentit të fundit?