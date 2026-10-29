J.Law: “Dua të jem një mami seksi”, edhe kur shtëpia duket sikur ka rënë bomba!
Aktorja hollivudiane Jennifer Lawrence, e njohur ndryshe si J.Law për ne fansat e saj, ka bërë të qartë se si dëshiron të prezantohet në rolin e saj më të rëndësishëm, atë të nënës: një "mami seksi", që jep përshtypjen sikur e ka gjithçka nën kontroll, edhe kur brenda katër mureve të shtëpisë mbretëron kaosi total! Po, e lexuat mirë, as ne nuk do ta besonim po të mos e kishte thënë ajo vetë. J.Law e zbuloi këtë dëshirë në një intervistë për revistën The Cut, duke treguar se ndihet super krenare që arrin të duket "e kuruar pa shumë përpjekje". E kush nuk e do këtë dhuratë nga Zoti, apo jo? Dhe mos u çudisni, ylli i kinemasë nuk e përjashton aspak mundësinë e një ndërhyrjeje estetike për ngritjen e fytyrës në të ardhmen. Pse jo, fundja, "sexy mom" do të thotë detaje të kuruar deri në fund!
“Dua të jem një mami seksi. Kur i çoj fëmijët në shkollë, dua të dukem si një grua që i ka të gjitha nën kontroll, edhe kur sapo jam zgjuar dhe në të vërtetë jeta ime është në kaos”, ka treguar ajo, duke na bërë të kuptojmë se edhe yjet e Hollywood-it janë si ne të gjithë, me ato mëngjeset që të zënë krejt papritur dhe pa mend. Të paktën J.Law e pranon!
Mëmësia dhe karriera
Me dy djem të vegjël me bashkëshortin e saj, Cooke Maroney, J.Law ka folur shpesh dhe hapur për transformimin e çmendur që sjell mëmësia në jetën e një gruaje. Gjatë Festivalit të Filmit në Kanë, në maj të vitit 2025 – shënojeni këtë, se ndikimi është aq i madh sa e përmend edhe aty – ajo pohoi se ardhja e fëmijëve i ka ndryshuar rrënjësisht vendimet për karrierën. “Të kesh fëmijë ndryshon gjithçka. Ndryshon gjithë jetën tënde. Është e vështirë dhe njëkohësisht e mrekullueshme”, tha ajo, duke shtuar se vogëlushët i kanë mësuar shumë gjëra dhe i kanë hapur një botë krejt të re. Pra, jo vetëm seksi, por edhe e mençur dhe e ndjeshme, siç e do qejfi!
Ajo shkon edhe më tej me këtë temë! Në janar, gjatë një episodi të podcastit SmartLess, Lawrence pranoi se më shumë e sheh veten si një mami shtëpiake sesa thjesht si aktore e angazhuar në projekte filmike. Dhe hajde pastaj gjeje veten mes xhirimeve intensive, që edhe pse të lodhin, të paktën kanë një rutinë të qartë, dhe axhendave super të ngarkuara të promovimit të filmave! Kjo e fundit, sipas saj, e bën jetën edhe më kaotike. Ne e besojmë, kush nuk është zhytur në detin e pafund të punëve dhe shtëpisë!
Bashkëshorti 'perfeksionist' dhe kompromiset "alla J.Law" të martesës
Por si funksionon kjo në të vërtetë? Këtu, pa dyshim, hyn në lojë "gjysma" tjetër, bashkëshorti i saj, Cooke Maroney, të cilin aktorja e përshkruan si një tip super, super të organizuar. Sipas saj, ai është krejt e kundërta e saj dhe mbështetja e saj. Dhe ne e dimë, kështu funksionojnë çiftet e mira, apo jo? Njëri bën listën e gjërave për të bërë, tjetri e rregullon me batuta. Perfekte!
Imagjinoni pak skenën: në shtëpinë e tyre, çdo gjë ka vendin e vet dhe Cooke nuk bën kurrë kompromis me rregullin dhe pastërtinë. J.Law madje ka marrë përsipër disa detyra të vogla, por super të rëndësishme për harmoninë familjare, si mbajtja mbyllur e dyerve të dollapëve. Po, pikërisht ato dollapë që ne i lëmë hapur gjithë kohën, pa menduar se po shkaktojmë "kaos" estetik. Dhe për fëmijët? Një orar i rreptë, si me ushtarë, ku mëngjesi shërbehet fiks në orën 07:30, organizuar dhe mbajtur në kontroll nga babai. Epo, disiplinë totale!
Megjithatë, edhe në këtë regjim disi "ushtarak" të shtëpisë, çifti ka gjetur formulën e artë për të ruajtur harmoninë martesore dhe zjarrin mes tyre. “Fëmijët kanë një orar shumë të rreptë. Ai është shumë i mirë për ta respektuar atë. Por kemi mësuar se, për ta mbajtur martesën tonë të gjallë, unë duhet të kem një tolerancë prej 15 minutash”, zbuloi ajo me humor. Pra, ja ku e keni sekretin e vërtetë: 15 minuta "buffer" ose kohë shtesë për ta shpëtuar martesën! Sa e vërtetë, apo jo? Sa prej nesh mund të identifikohen me këtë situatë, kur gjithçka duhet të shkojë fiks sipas planit... por ti ke nevojë për pak kohë shtesë? Dhe ti, sa minuta tolerancë ke në shtëpi?