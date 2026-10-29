Nicole Kidman ka një mesazh për fiksimin tonë me telefonin: medito, jo skrollo!
Nëse mendonit se vetëm ne i kalojmë orët duke skrolluar në TikTok, Nicole Kidman ka ardhur t'ju tregojë që ky problem nuk njeh moshë, por ajo ka një zgjidhje! Aktorja e njohur ka deklaruar se e ka shpallur luftë kohës së tepërt para ekranit, duke treguar se kjo e ndihmon të ruajë një shëndet mendor tip-top dhe një ekuilibër emocional.
Në një intervistë për “Vogue Australia”, 59-vjeçarja ka treguar sekretin e saj: nuk i kontrollon mesazhet dhe e-mailet vazhdimisht. Dhe po, kjo do të thotë që ndonjëherë mund t'ju lërë me përgjigje të vonuara, por ajo s'ka qenë kurrë më mirë! Plus, telefoni nuk e prek dhomën e gjumit, se aty fle e qetë, pa notifikime. "Arrij të jem emocionalisht e pranishme në jetën time dhe të kem shëndet mendor mjaft të qëndrueshëm pikërisht falë kësaj," ka shpjeguar ajo, dhe po, ne po marrim shënime.
Kur ndjehet e mbingarkuar, Kidman ikën nga rrjetet sociale dhe gjen qetësinë në natyrë. E kuptojmë, kush nuk do të donte një detox dixhital ndonjëherë? Ajo thotë se preferon të meditojë sesa të kalojë orë të tëra duke lëvizur nëpër rrjetet sociale. Një deklaratë që na bën të reflektojmë... ose të shkrolllojmë edhe pak përpara se të meditojmë. Aktorja pranon se ky stil jete ndonjëherë i shkakton vonesa në komunikim, por ajo thotë se e vlerëson shumë kohën larg telefonit. Nuk është aq keq të jesh offline, apo jo?
Kidman ka folur edhe për rëndësinë e pushimit, sidomos me udhëtimet e shpeshta që ia vështirësojnë gjumin. Ajo ka mësuar të çlodhet thjesht duke qëndruar shtrirë, duke e lënë mendjen të qetësohet. Madje, edhe pritja gjatë xhirimeve, ndonjëherë katër apo pesë orë, e kthen në një formë meditimi dhe pushimi.
Duket se Nicole Kidman ka gjetur formulën magjike për të qenë e lumtur dhe e qetë, duke vendosur kufij të qartë me teknologjinë. Tani na mbetet ne të vendosim: a do ta provojmë këtë detox dixhital, apo do të vazhdojmë të kapim telefonin sapo të hapim sytë?