Valdrin Sahiti dhe zjarri në mes të skandalit të estradës
Valdrin Sahiti, në vend që të komentonte gjithë atë zhurmë që po bëhej rreth skandalit, ka vendosur të na tregojë diçka krejt tjetër. Ai publikoi një video në rrjetet sociale ku shfaqet duke ndezur zjarrin për ngrohjen e shtëpisë. A nuk është kjo thjesht epike, një lloj unë po bëj punë shtëpie ndërsa bota digjet?
Kjo video u shfaq pikërisht në momentin kur skandali ishte në kulmin e diskutimeve, A po injoronte Valdrini me dashje dramën, apo thjesht po tregonte se jeta vazhdon edhe me gjëra të thjeshta, si ndezja e sobës?
Edhe pse mbetet e paqartë nëse kjo ishte një përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj zhvillimeve apo thjesht një moment i zakonshëm nga përditshmëria e tij, Cilën prej të dyjave do preferonit ju?
Me informacione nga burime publike, Wikipedia, YouTube, Instagram dhe TikTok.