Pronarët e të drejtave të Elvis Presley padisin kompaninë e AI-së, kërkojnë 41 milionë dollarë për këngët e “Mbretit”
Pronarët e të drejtave autoriale të muzikës së Elvis Presley kanë ngritur padi kundër kompanisë së inteligjencës artificiale “Anthropic”, duke e akuzuar se ka përdorur pa leje 274 këngë të legjendës së rockut për të trajnuar modelin e saj, “Claude”.
Padia është ngritur nga “Authentic Brands Group”, e cila zotëron të drejtat për këngët e Elvis Presley. Ata kërkojnë dëmshpërblim deri në 41 milionë dollarë, duke pretenduar se “Anthropic” ka shkelur të drejtat e autorit pa paguar për licencimin e këngëve.
Në mesin e këngëve që pretendohet se janë përdorur pa autorizim janë hite të njohura si “All Shook Up”, “Can’t Help Falling in Love”, “Don’t Be Cruel” dhe “Return to Sender”. “Authentic Brands Group” pretendon se kompania e inteligjencës artificiale ka ndërtuar biznesin e saj mbi shkeljen masive të të drejtave të autorit. Në dokumentet e padisë theksohet se katalogu i këngëve të Elvis Presley përmban disa nga krijimet muzikore më novatore, revolucionare, me ndikim dhe më jetëgjata në historinë e muzikës.
Kompania paditëse pretendon gjithashtu se “Anthropic” i ka përdorur këngët për të krijuar materiale të reja pa lejen e mbajtësve të të drejtave. Kjo është pak si të kopjosh detyrën, por me këngët e “Mbretit”!
“Anthropic” i ka mohuar akuzat dhe është zotuar se do ta mbrojë veten në gjykatë. Një zëdhënës i kompanisë ka deklaruar se nuk pajtohen me këto pretendime dhe synojnë ta mbrojnë plotësisht çështjen e tyre.
Në padi thuhet se, edhe pasi janë vendosur masa mbrojtëse për të parandaluar shkeljet e të drejtave të autorit, modeli “Claude” vazhdon të prodhojë materiale që mund t’u ngjajnë tepër këngëve origjinale. Sipas paditësve, kur iu kërkua të rikrijonte këngë të caktuara për një publik modern, inteligjenca artificiale prodhoi versione me struktura, refrene dhe vargje të ngjashme me origjinalet.
Padia shprehet se kjo shkon përtej frymëzimit dhe afrohet me riprodhimin e këngës së mbrojtur nga e drejta e autorit, edhe kur fjalët ndryshohen. Duket se inteligjenca artificiale ka dëgjuar aq shumë Elvis sa ka nisur të besojë se është vetë “Mbreti”!
Kjo nuk është padia e parë me të cilën përballet “Anthropic”. Kompania është paditur edhe nga përfaqësues të industrisë muzikore, përfshirë “Universal Music Group” dhe “Reservoir”, për pretendime që lidhen me përdorimin e teksteve të këngëve. Dhe jo vetëm kaq, vitin e kaluar, “Anthropic” ra dakord të paguante 1.5 miliardë dollarë për të zgjidhur një padi kolektive të ngritur nga autorë librash, të cilët e akuzuan kompaninë se kishte përdorur veprat e tyre për trajnimin e modeleve të inteligjencës artificiale.
Me gjithë këto padi, a do të mësojë më në fund AI-ja të mos “huazojë” kaq shumë pa leje, apo do të vazhdojë të thotë “It’s Now or Never” me të drejtat autoriale të të tjerëve?