Një fans kap Xhensila Myrtezajn në qafë gjatë koncertit: “Ngadal, ngadal o vëlla!”
Xhensila Myrtezaj është përballur me një situatë aspak të këndshme gjatë një prej performancave të saj. Një fans ka provuar të kalojë çdo limit, duke u munduar ta puthë këngëtaren teksa ajo ishte afër publikut.
Në videon që po bën xhiron në rrjetet sociale, shihet qartë momenti kur një i ri zgjat dorën, e kap Xhensilën pas kokës dhe tenton ta afrojë drejt vetes. Por Xhensila nuk e ka lënë t’i shkojë përpjetë! Ajo ka reaguar si shigjetë, duke ia larguar dorën menjëherë dhe duke u tërhequr disa hapa pas.
E acaruar nga veprimi i papritur, këngëtarja ka ndërprerë për pak çaste këngën dhe i është drejtuar djaloshit me fjalët e drejtpërdrejta: “Ngadal, ngadal o vëlla!”
Pavarësisht se disa nga të pranishmit në publik kanë qeshur me situatën, Xhensila nuk e ka fshehur aspak pakënaqësinë për sjelljen e fansit. Megjithatë, një profesioniste e vërtetë si ajo, pas këtij incidenti të shkurtër, ka vazhduar performancën, duke mos e lënë shfaqjen të prishej. Një gjë është e sigurt: mësimin e parandalimit të puthjeve të papritura, Xhensila e zotëron në majë të gishtave, apo jo?