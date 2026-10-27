Komediani që priti vite me radhë për një kokë epike në ndeshjen e Liverpool-it!
Ok, hajde flasim pak për momentin më epik të Premier League këtë fundjavë, që nuk ishte gol apo asist, por një super-kokë nga tribuna! Komediani britanik Lloyd Griffith u bë protagonist absolut në ndeshjen Brentford-Liverpool, kur me një lëvizje që do ta kishte zili çdo sulmues, ktheu topin në fushë.
Gjithçka ndodhi në “Gtech Community” Stadium, të shtunën, kur një gjuajtje e pasaktë nga mesfushori i Liverpool-it, Alexis Mac Allister, përfundoi mes tifozëve. Aty ku ishte ulur dhe Lloyd Griffith, i cili, siç e shpjegoi vetë, ishte në pritje të një mundësie të tillë që nga viti 1990, që kur kishte filluar të ndiqte futbollin! Imagjinoni pak sa kohë duke pritur për këtë moment!
Dhe ai nuk e humbi shansin! Griffith u ngrit shpejt, kaloi pranë tifozëve pranë tij dhe, me një kokë, e ktheu topin drejt fushës. Kjo veprimtari spontane shkaktoi të qeshura te ata që ishin përreth tij, ndërsa pamjet u përhapën si zjarri në rrjetet sociale. A s'është fantastike kur realizohen ëndrrat e fëmijërisë, sado të çuditshme qofshin?!
Më pas, ai vetë e konfirmoi ngjarjen në një postim, ku shkruajti plot emocion: Shkova në ndeshjen Brentford Liverpool të shtunën. Hodha topin me kokë. JETA E PLOTË. Hajt de! Kjo ndeshje përfundoi me fitoren 2-1 të Reds-ave, por kush flet më për rezultatin kur kemi një histori kaq epike nga tribunat? Mbase edhe ne duhet të fillojmë të shkojmë më shpesh në stadium, kush e di çfarë magjie mund të na ndodhë!