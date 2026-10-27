Tom Brady dhe Candice Swanepoel: Një lidhje e re apo thashethem tjetër i famshëm?
Duket se Tom Brady, ish-ylli i Super Bowl-it që fitoi shtatë tituj (jo pak!), ka gjetur një tjetër “trofe” jashtë fushës së lojës. Sipas raportimeve të fundjavës, Brady është në një lidhje dashurie me supermodelen Candice Swanepoel dhe thuhet se janë bashkë prej “njëfarë kohe”. Detaje të tjera, fatkeqësisht, nuk janë bërë të ditura.
Pas divorcit nga supermodelja Gisele Bündchen, me të cilën ishte martuar nga viti 2009 deri në vitin 2022, Tom e ka mbajtur jetën sentimentale pak si “zonë sekrete”. Megjithatë, kjo “privatësi” nuk e ka penguar botën e thashethemeve që ta lidhte atë me gjysmën e Hollivudit, duke përfshirë emra si Kim Kardashian, Irina Shayk, Brooks Nader, Sofía Vergara, Alix Earle dhe Yael Cohen. Lista është goxha e gjatë, ç’është e vërteta!
Brady është baba i djalit Benjamin, 16 vjeç, dhe vajzës Vivian, 13 vjeçe, nga martesa me Bündchen, si dhe djalit Jack, 19 vjeç, nga një lidhje e mëparshme. Nga ana tjetër, Candice, supermodelja nga Afrika e Jugut, e njohur për punën e saj me Victoria’s Secret, ka dy djem: Anaca, 10 vjeç, dhe Ariel, 8 vjeç. Këta i ka me ish-të fejuarin Hermann Nicoli, me të cilin ishte në lidhje për më shumë se një dekadë, para se të ndaheshin në vitin 2018.
Ironike, apo jo? Sidomos kur kujton se në fillim të këtij viti, Tom deklaroi se lidhjet romantike nuk ishin prioritet i tij. Ai kishte thënë për revistën People se po punonte në projekte interesante dhe se i pëlqente të ishte i zënë. Duket se prioritetet mund të ndryshojnë shpejt, apo jo?
Kjo lidhje vjen pak pasi Candice parakaloi për markën e famshme të të brendshmeve në sfilatën Victoria’s Secret Fashion Show 2026 fundjavën e kaluar. Kështu që, ndërsa po shijojmë lajmet e reja, pyesim veten: a është kjo lidhja e vërtetë apo thjesht një tjetër kapitull në sagën e dashurisë së yllit të futbollit? Vetëm koha do të tregojë, por ne jemi këtu për të parë zhvillimet!